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伊朗外長承認 俄烏戰爭前曾運交無人機給俄羅斯

2022/11/5 19:58
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（中央社德黑蘭5日綜合外電報導）伊朗外交部長艾密拉多拉安今天首次承認，伊朗曾提供無人機給俄羅斯，但他堅稱這些武器是在俄軍進攻烏克蘭之前即已交運。伊朗無人機在俄烏戰事中用來俯衝轟炸烏國首都基輔。

美聯社報導，在艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）發表談話之前的數個月期間，伊朗發出有關這些無人機的交運訊息混亂不清。這段期間俄軍出動無人機猛攻烏克蘭能源基礎設施和平民目標。

艾密拉多拉安在德黑蘭一場會議結束後告訴記者：「在烏克蘭戰事爆發之前幾個月，我們曾為俄羅斯提供數量有限的無人機。」

伊朗官員先前否認在烏克蘭戰事中為俄軍提供軍備，即使在本週稍早，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）聲稱這種指控「毫無根據」，並重申伊朗在俄烏戰爭保持中立。

美國及身為聯合國安理會理事國的西方盟邦，已經呼籲聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）調查俄軍是否使用伊朗製無人機攻擊烏克蘭平民。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111105

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