俄軍可能棄守赫松巿 札波羅熱電廠外來供電再斷

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圖為一名制服上有俄羅斯國旗的軍人在札波羅熱核電站附近站崗。（路透社）

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭赫松州的俄羅斯武裝部隊可能撤離第聶伯河西岸，烏國唯一完整遭占的主要城市赫松市位於西岸。與此同時，俄軍持續猛攻烏國各地，札波羅熱核電廠外部電力供應再次中斷。

●莫斯科扶植官員：俄軍可能撤離第聶伯河西岸

莫斯科任命的赫松州（Kherson）副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天告訴親克里姆林宮Solovyov Live節目，「我們的部隊、我們的士兵，最有可能會前往（第聶伯河，Dnipro River）左岸（東岸）地區。」莫斯科近幾週來一直在疏散當地居民，已運送數以千計人過河。

位於第聶伯河西岸的赫松市是烏國唯一完整遭到俄軍占領的主要城市。由於主要渡口遭到破壞，意味俄軍可能被不斷推進的烏軍逼到河邊。在烏南和東北部持續推進數週後，烏軍已重新奪回莫斯科在戰爭最初幾週內占領的許多領土。

●俄軍持續猛攻 札波羅熱電廠外來供電再斷

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的外部電力供應再次中斷，因為俄軍轟擊損壞了剩餘的高壓電線，使電廠只能啟動柴油發電機。

這座電廠已由俄軍占領，但仍由烏克蘭工人操作。烏克蘭國家核電公司表示，目前還有15天燃料可供發電機運轉。

●烏東盧甘斯克州與頓內茨克州俄烏持續激戰

烏克蘭官員表示，烏國廣大地區今天都傳俄軍攻擊消息，各地遭受猛烈轟擊使基礎設施毀損。近數週來因俄軍猛攻，烏國平民須忍受停電和限水之苦。烏軍參謀本部今天指出：「敵軍企圖保有一時攻占的土地，集中全力限制（烏克蘭）國防軍在某些地區的作戰行動。」

烏克蘭中部克利福洛（Kryvyi Rih）以及東北部蘇米（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）都傳出遭俄軍攻擊的消息。與此同時，俄烏兩軍正在烏東盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）激烈交戰。

●澤倫斯基感謝土耳其挽救運穀協議 先向非洲救急

俄國10月29日宣布暫停參與由土耳其和聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議。英國廣播公司（BBC）駐烏克蘭特派員華特豪斯（James Waterhouse）2日推文稱，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說服俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）再次參與協議，據說還曾建議蒲亭「全面撤軍，並與基輔當局展開談判」。

此一協議對於緩解俄侵烏所引發的全球糧食危機至關重要。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2日感謝艾爾段出手相救，並表示兩人也談到優先將穀物送往非洲國家事宜。

●俄控美在烏研發生物武器 安理會否決議案

俄羅斯上週向聯合國安全理事會提出議案，指控美國涉嫌在烏克蘭研發生物武器，要求安理會調查。安理會今天投票，以3票反對、2票贊成、10票棄權否決這項決議草案。贊成票由俄國及中國投下，反對票則由法國、美國及英國投下，安理會10個非常任理事國都投了棄權票。（譯者：何宏儒）1111103