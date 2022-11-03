澤倫斯基感謝土耳其挽救運穀協議 先向非洲救急

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天向土耳其總統艾爾段表達感激，感謝艾爾段在俄羅斯退出具里程碑意義的黑海榖物出口協議後出手相救，兩人也談到優先將穀物送往非洲國家的事宜。

俄國10月29日宣布暫停參與由土耳其和聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議，指控烏方不當利用這條安全運輸走廊來攻擊俄國在克里米亞（Crimea）的船艦，基輔當局則斥俄方的說法是退出協議的「不實藉口」。

法新社報導，土國方面努力恢復這份7月間簽署的協議後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天推文表示，他在電話中「感謝他（艾爾段）積極投入維護這份運穀協議」。這份協議對於緩解俄羅斯入侵烏克蘭所引發的全球糧食危機來說至關重要。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天也說，俄羅斯表示會恢復參與這份協議後，他與澤倫斯基討論了將榖物送往非洲國家的相關事宜。

據路透社報導，艾爾段接受土耳其電視台ATV訪問時表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稍早提議先向吉布地、索馬利亞和蘇丹等國家派送榖物，說這些地方的人民正在挨餓。

艾爾段說：「那裡的情況一點也不好。如果非洲其他國家有問題，我們會進行運送。我們今晚和澤倫斯基討論了此事。」

土耳其和聯合國在沒有俄羅斯參與檢查的情況下，幫助維持烏克蘭榖物輸送了幾天後，莫斯科宣布恢復參與協議。

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艾爾段受訪時還說，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已改變立場，表示必須和蒲亭找到共同點，才能終結烏克蘭戰事。

此外，英國廣播公司（BBC）駐烏克蘭特派員華特豪斯（James Waterhouse）今天推文表示，艾爾段在說服蒲亭再次參與運穀協議後，據說曾建議蒲亭「全面撤軍，並與基輔當局展開談判」，因為俄羅斯「戰敗是無可避免的」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111103