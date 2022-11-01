傳俄羅斯募前阿富汗特種部隊 國際原能總署赴烏克蘭查髒彈

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消息人士透露，原先與美軍並肩作戰後來逃到伊朗的阿富汗特種部隊人員正被俄羅斯軍方招募到烏克蘭作戰。圖為2月一輛俄羅斯裝甲車在哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）消息稱，俄羅斯軍方正網羅曾與美軍並肩作戰後來逃到伊朗的阿富汗特種部隊人員到烏克蘭作戰。與此同時，國際原子能總署就莫斯科指控基輔造「髒彈」，在烏國展開「獨立調查」。

●俄控烏造髒彈 國際原能總署展開調查

聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）10月31日在聲明中稱，已「展開在烏克蘭兩個地點的調查活動，很快就會完成」。署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，將於本週稍晚提供「他對兩個地點最新調查活動的初步結論」。

俄羅斯指控烏克蘭準備對俄軍使用髒彈，但基輔當局懷疑，莫斯科可能是因為發現在烏東和烏南戰況不利，才會做賊喊抓賊，以指控烏克蘭作為動用傳統核武的藉口。

●阿富汗前將領：俄正招募前阿國特種部隊赴烏作戰

3名阿富汗前將領告訴美聯社，俄羅斯企圖吸引數以千計阿富汗前精銳突擊隊員加入「外國軍團」，不僅端出每月1500美元（約新台幣4.8萬元）穩定待遇，更承諾要為這些人員和其家屬提供安全避風港，使他們免於被遣送回國，落入塔利班（Taliban）手中。

其中一位將軍阿甘迪瓦爾（Abdul Raof Arghandiwal）說，俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）主導這次招募。目前還不清楚有多少逃到伊朗的前阿富汗特種部隊人員已接受俄羅斯招募。

●俄飛彈襲擊 基輔4成用戶仍無水可用

俄羅斯對烏克蘭各地基礎設施發起大規模攻擊，烏克蘭首都多達8成地區缺水，數百座城鎮停電。上百人10月31日在基輔一座公園拎著瓶罐排隊裝水，市長克里契科（Vitali Klitschko）說，全市仍有27萬棟公寓停電，4成用戶無水可用。

俄方先前在10月10日和17日攻擊烏克蘭能源網絡，迫使烏國私營能源業者DTEK在某些地區每天暫停供電4小時。烏克蘭官員說，整體而言，共有10個地區的18座設施遭飛彈和無人機襲擊，多數是發電設施。基輔則不再點亮街燈，傳統公車取代了無軌電車。

基輔民眾10月31日拎著瓶罐在公用手壓泵浦前排隊裝水。（美聯社）

●批俄烏戰爭遭報復 銀行大亨放棄俄羅斯國籍

億萬富翁銀行家兼企業家丁科夫（Oleg Tinkov）10月31日宣布：「我已決定終止我的俄羅斯公民身分，我不能也不會與一個法西斯國家有關連，這個國家與他們和平的鄰國開戰，每天都在殺害無辜的人。」他呼籲更多知名俄羅斯商人跟進，「削弱總統蒲亭（Vladimir Putin）的政權和他的經濟，最終讓他垮台」。

丁科夫是俄羅斯最知名的白手起家大亨之一，創立網路銀行「丁科夫銀行」（Tinkoff Bank）。他先前強烈批評俄羅斯攻打烏克蘭，稱這是場「瘋狂的戰爭」，呼籲西方協助結束這場「大屠殺」。

●飛彈碎片掉落邊界村莊 摩爾多瓦驅逐俄外交官

烏克蘭防空系統擊落的一枚俄羅斯飛彈碎片在掉落摩爾多瓦北部靠近烏克蘭邊界的納斯拉夫恰村（Naslavcea）後，摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）10月31日宣布驅逐一名俄羅斯外交官以示抗議。

烏克蘭同日表示，俄羅斯朝烏克蘭各地目標發射50多枚飛彈，衝擊基輔的電力與用水供應。上個月10日，俄國攻擊烏克蘭的巡弋飛彈越過摩爾多瓦領空，促使摩爾多瓦召見莫斯科大使，要求提出解釋。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1111101