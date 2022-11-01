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俄羅斯控烏克蘭將攻擊大壩 擴大赫松平民疏散區域

2022/11/1 20:39（11/1 21:09 更新）
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圖為10月31日赫松居民登渡輪撤離。（路透社）
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯近日一再宣稱烏克蘭計畫攻擊赫松州遭俄軍占領地區的卡科夫卡大壩，淹沒附近地區，雖遭基輔否認，但俄國扶植的當地官員31日表示，為防人道災難，將擴大平民疏散區域。

路透社報導，俄羅斯在烏克蘭南部赫松州指派的州長薩爾多（Vladimir Saldo）在社群媒體Telegram發文表示，他正將下令平民疏散的範圍再擴大15公里，以涵蓋其他7個聚落。赫松州上個月被俄羅斯正式併吞。

薩爾多在影片中說：「基於烏克蘭政權可能採取遭禁止的戰爭手段，以及有消息指出基輔正準備對卡科夫卡（Kakhovka）水力發電站進行大規模飛彈攻擊，赫松州有立即被淹沒的危險，此情況會導致平民設施遭嚴重破壞和人道災難。」

薩爾多還說：「有鑑於此，我決定將疏散區域自第聶伯羅河（Dnipro River）再擴大15公里...如此一來便可能建立多層防禦來擊退烏克蘭的進攻和保護平民。」

卡科夫卡大壩高30公尺、長3.2公里，負責調節供水給遭俄羅斯併吞的克里米亞半島（Crimean peninsula）以及札波羅熱州（Zaporizhzhia）的核電廠。

基輔否認計畫對大壩設施發動攻擊，藉這個如美國猶他州大鹽湖（Great Salt Lake）大小的水庫水淹烏克蘭南部，包括俄軍在戰爭之初占領的幾處城鎮和村莊。

烏克蘭並表示，俄羅斯一再宣稱烏克蘭準備攻擊水壩，可能顯示俄羅斯本身考慮發動攻擊，並怪罪於基輔當局和其西方盟友。

近幾週，俄羅斯在烏克蘭反攻推進之下，已自第聶伯河西岸撤離成千上萬的平民。薩爾多說，俄羅斯扶植的當局提供平民一筆10萬盧布（約新台幣5萬2369元）的費用離開當地，另外在俄羅斯其他地區提供他們住處。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上個月於烏克蘭4個地區發動公投後併吞赫松州。基輔和西方國家抨擊這場公投是騙局並且違法。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1111101

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