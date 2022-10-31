烏控俄羅斯封鎖穀物走廊 射50飛彈攻擊能源設施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔31日綜合外電報導）俄羅斯退出聯合國斡旋的黑海穀物出口協議，烏克蘭指控俄國封鎖糧食出口，讓滿載的船隻「沒辦法」離開港口，並稱俄國31日上午朝烏克蘭發射超過50枚巡弋飛彈，造成多區斷電。

●烏克蘭控俄國封鎖穀物走廊 糧船滿載卻無法離港

俄羅斯宣稱烏克蘭利用穀物走廊的「安全區」攻擊克里米亞艦隊，烏克蘭30日反控俄羅斯封鎖糧食出口，讓滿載的船隻「沒辦法」離開港口。

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在推特表示：「載運40噸穀物的大宗貨品運輸船原本要在今天離開烏克蘭港口。」

「這些糧食原定運給面臨饑荒的衣索比亞人，但因『穀物走廊』遭俄國封鎖，現在已經沒辦法出口了。」

俄國國防部宣稱，攻擊型無人機配有「加拿大製導航模組」，且在「穀物走廊」的安全區內移動。

●俄退出黑海穀物出口協議 危及全球糧食供應

俄羅斯退出聯合國斡旋的黑海穀物出口協議，恐對仰賴進口國家的出貨帶來打擊，加深全球糧食危機，導致物價上揚。

俄羅斯指控烏克蘭無人機攻擊俄國克里米亞的黑海艦隊後，29日宣布「無限期」中止參與黑海穀物出口協議。

兩家總部設於新加坡的貿易商表示，俄羅斯退出後，危及預定出貨到非洲和中東地區的數以十萬噸計小麥，同時烏克蘭對歐洲玉米出口恐再滑降。

在市場憂心供應中斷的疑慮下，芝加哥商品交易所小麥期貨31日大漲超過5%，玉米期貨價格也上漲逾2%。

●烏克蘭：俄發射逾50枚巡弋飛彈 目標能源設施

烏克蘭31日表示，俄羅斯上午朝烏克蘭發射「超過50枚」巡弋飛彈，造成多個地區斷電。

烏克蘭軍方在通訊平台Telegram發文表示，「自10月31日上午7時起，俄羅斯入侵者對烏克蘭重要基礎設施發動許多波飛彈攻擊」，並稱俄方發射「超過50枚X-101/X-555巡弋飛彈」。

烏克蘭官員指出，俄軍針對烏克蘭能源設施發動攻擊，造成全國部分地區斷電斷水。

中部地區克勒曼楚克（Kremenchug）的一處重要水力發電廠遭到攻擊，首都基輔地區、烏南的敖德薩（Odesa）、札波羅熱（Zaporizhzhia），以及中部切爾卡瑟市（Cherkasy）據傳也有水力發電廠遭到攻擊。

目前尚未立即有傷亡傳出，但基輔官員表示，當地有35萬戶停水停電，部分地區的手機通訊停擺。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111031