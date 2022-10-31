彭博：美國建議歐盟 拿對俄出口管制對付中國

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）引述知情人士說法報導，美國已對歐洲盟友提議，可以從對俄羅斯實施出口管制當中汲取經驗，拿相同手段如法炮製對付中國。

報導稱，歐盟與美國將在12月初舉行「美國-歐盟貿易和技術委員會」（TTC）高層貿易論壇，在安排議程時出現上述對話。

基於事涉敏感要求匿名的知情人士透露，自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭以來，美國與歐盟在管制對俄出口方面充分合作，拜登政府正在探討利用相同的資訊分享和協調行動，來加強對中國的出口限制。

知情人士透露，目前為止，歐盟沒有考慮對中國採取和對付俄羅斯相同的做法，理由是兩者情況不同。但一名知情人士透露，若是針對中國可能用於強化軍力的產品，或許有討論空間。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和歐盟貿易部長將於今天在布拉格舉行非正式會議，目前尚不清楚此項議題是否會搬上檯面。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人夏瑪（Saloni Sharma） 回覆彭博表示：「美國並未考慮將對俄出口管制擴及中國，也沒有向歐洲提過此議題。」

出口管制是削弱俄國軍火庫的有效手段之一，也被視為是能夠拖延中國在全球科技競賽腳步的潛在有用工具。

拜登政府本月稍早限制美國企業，不准出售部分超級運算與人工智慧使用的尖端晶片給中國。

歐盟與美國高層官員12月5日將在華府附近會面，舉行美國-歐盟貿易和技術委員會第3次會議，針對一系列經濟計畫謀取共識。

知情人士透露，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）方面有6項優先議題，包括共同發展數位基礎建設計畫、人工智慧路線圖，以及為了電動汽車開發兆瓦充電系統MCS。

報導指出，部分成員國一直在提防美國意圖將這場論壇變成反中國組織，希望能更集中於正面的雙邊議題。

不過在見到中國政府的對抗態度，尤其是在近來強化中國國家主席習近平領導力的中共20大之後，歐洲國家也愈來愈感憂心。

知情人士說，包括德國在內的部分成員國建議歐盟修改對中政策，因為比起合作夥伴或競爭者，中國變得更像是一個敵人。

一名歐盟資深外交官說，歐盟領導人本月舉行對中政策討論，取得共識必須降低對中國的關鍵性依賴。

另一名歐盟官員說，部分歐洲國家傾向利用美國-歐盟貿易和技術委員會，促進與美國的協作，發展出有效的反脅迫與貿易防禦工具，來對付中國等非市場經濟國家（Non-Market Economy, NME）。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111031