比利時外長稱中國「潛在敵人」 無視中方抗議拒改口

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比利時外交部長拉碧接受2家媒體專訪談及中國與歐洲的關係，她說當前所有目光都看向中國這個「夥伴、對手和潛在的敵人」。（圖取自Hadja Lahbib臉書facebook.com）

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（中央社記者田習如台北28日電）外媒昨天批露一份比利時外交電報指出，中國官員以貿易關係威脅，要求比利時外交部長拉碧撤回在2家媒體的專訪，因她說中國是「潛在敵人」以及中國商船可被軍用。

進入「習近平3.0」時代，歐中關係日益微妙。

政治新聞網站Politico報導，數日前，拉碧（Hadja Lahbib）在比利時法語「回聲報」（L’Echo）和荷語「時報」（De Tijd）同步刊出的專訪談及中國與歐洲的關係，她說當前所有目光都看向中國這個「夥伴、對手和潛在的敵人」。

她還說：「我們譴責中國不尊重歷史和國際條約的修正主義特色，不論關於香港或台灣都是如此。」

談到中國在歐洲的港口投資，包括比利時濟布魯治（Zeebrugge）和安特衛普（Antwerp）兩大港，拉碧指出有中國民間船舶正在被改裝成潛在的軍事用途，「我們必須非常謹慎」，包括中國在歐洲港口最大投資者中國遠洋集團（COSCO）的國營背景，「我們和歐盟國家需要一起思考，降低對中國的戰略性依賴」。

新聞記者出身的拉碧在7月接任比利時外長，她的「潛在敵人」說法比歐盟各國共識的對中關係定義更激進；至於中國「民船軍用」的情況則已有不少學者研究及媒體報導。

中國駐比利時大使館官員在專訪刊出後會見比利時外交部人員，指責拉碧不該「聽信謠言」，「敵人」說法是侮辱，要求撤回專訪，並特別強調兩國間的港口貿易往來對比利時有利，比國政府應該尊重經濟活動，「如果希望（貿易）持續的話」。不過比利時官員已拒絕中方的撤回要求。

北京這種經濟威脅模式對歐洲國家而言已不陌生，只是習近平第3任期決策核心更封閉、集權，各種磨擦可能與日俱增。就像歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在上週歐盟高峰會談及中國所說：「我們正親歷一場大幅加速的趨勢和緊張情勢。」

20、21日舉行的歐盟高峰會在長達9頁結論文件中，只有一句話寫著「會中對於歐盟與中國的關係有一場戰略討論」。但據Politico等數家外媒批露，歐盟國家領袖們21日花了3個多小時談中國，在這場事前要求禁帶手機的會上，27國代表都說了話。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，歐盟對中國的政策「不能被任何人支配」。馬克宏對德國總理蕭茲（Olaf Sholz）單獨訪中而不理會他提議一起行動一事，始終頗有微詞。

任內最後一次與會的義大利總理德拉吉（Mario Draghi）提醒，歐盟與中國「看起來像是商業的連繫，其實是整個中國體系運作方向的一部分，因此我們必須如此看待」。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）也說：「在過去，歐洲國家（對中關係）有點太過於自滿了。」他認為在與中國經濟領域的大量往來中，歐盟應該意識到其中的地緣戰略成分。

甚至長期與中國友好的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也說歐盟對中政策要「更有自主性」。

而最近對中國頗為友善的蕭茲說，中國可能帶來下一場全球金融危機，但仍強調需與中國持續貿易。

這場閉門會議，歐盟領導人最大共識是必須降低對中國的經濟依賴，但究竟怎麼做、如何避免各國自行其事，討論不多也沒有結論。（編輯：馮昭）1111028