俄退出黑海穀物出口協議 危及全球糧食供應

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（中央社新加坡31日綜合外電報導）俄羅斯退出聯合國斡旋的黑海穀物出口協議，恐對仰賴進口國家的出貨帶來打擊，加深全球糧食危機，導致物價上揚。

路透社報導，兩家總部設於新加坡的貿易商表示，俄羅斯退出後，危及預定出貨到非洲和中東地區的數以十萬噸計小麥，同時烏克蘭對歐洲玉米出口恐再滑降。

俄羅斯指控烏克蘭無人機攻擊俄國克里米亞的黑海艦隊後，29日宣布「無限期」中止參與黑海穀物出口協議。

一家提供亞洲和中東買家小麥的穀物貿易商說：「倘若我必須替換一艘預定從烏克蘭過來的船隻，能有哪些選擇？實際上不多。」

在市場憂心供應中斷的疑慮下，芝加哥商品交易所小麥期貨今天大漲超過5%，玉米期貨價格也上漲逾2%。

惡劣的氣候和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成供應受阻，早已推升穀物價格，再加上俄羅斯入侵烏克蘭，導致小麥價格今年稍早飆漲至歷史新高，玉米更創下10年高點。

隨著海運艙位一路訂到明年2月，澳洲雖是亞洲主要小麥供應國，仍不太可能填補任何供應缺口。

澳洲Graincorp股價大漲超過7%。該公司受益供給短缺，今年上半獲利大幅成長5倍。

因應黑海穀物出口協議設置的海上人道走廊，昨天沒有任何船隻通過。

儘管俄羅斯退出，聯合國、土耳其和烏克蘭仍繼續推動黑海穀物協議，並批准今天的16艘船舶轉運計畫。

上述新加坡穀物出口商說：「我們必須觀察局勢的發展，目前還不清楚，烏克蘭是否會繼續出口穀物，以及俄羅斯出口的情況。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111031