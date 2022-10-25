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俄烏衝突新焦點 全球聞之色變的髒彈是什麼？

2022/10/25 11:46（10/25 11:55 更新）
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髒彈危害範圍有限，但會透過直接釋出的輻射或吸入、攝入放射汙染物，對特定區域和當地人口帶來影響。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
髒彈危害範圍有限，但會透過直接釋出的輻射或吸入、攝入放射汙染物，對特定區域和當地人口帶來影響。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）俄羅斯聲稱，烏克蘭正在製造一枚「髒彈」（dirty bomb），意圖利用這種具放射性物質的武器攻擊俄羅斯軍隊。

「髒彈」是什麼？這種武器又會帶來多大的威脅呢？

● 何謂髒彈？

基本上，髒彈是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device，RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。

法新社報導，從來沒有人引爆過這種武器，但有人懷疑極端分子可能試圖製造一枚髒彈。

與原子彈或氫彈等核裝置相比，髒彈的破壞性要小得多，核裂變或核聚變反應會在廣闊範圍內造成巨大破壞。

生產核武器需要大多數國家無法企及的鈾濃縮能力，而髒彈比核彈更容易製造，破壞性也較小。

● 髒彈影響範圍有多大？

髒彈的危害範圍有限，透過直接釋出的輻射或吸入、攝入放射汙染物，對特定區域和當地人口帶來影響。

它的主要目的可能是在人群中製造恐慌，而非徹底的大規模殺戮。

獨立機構美國核子管理委員會（U.S. Nuclear Regulatory Commission）在一篇關於髒彈的背景文章中說：「髒彈不是大規模毀滅性武器，而是『大規模騷亂武器』，其中造成汙染和引發焦慮是主要目標。」

這意味只有在爆炸現場附近的人，才會暴露於會立即導致嚴重疾病的輻射量。

在較廣泛的範圍裡，受汙染的灰塵、食物或飲水則將構成健康風險。

在醫院、研究機構、工業場所或軍事設施中，都能找到髒彈所需的少量放射性物質。

儘管迄今無人引爆過髒彈，但據信2016年3月布魯塞爾兩起恐怖攻擊事件的肇事者當時計劃製造一枚。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111025

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