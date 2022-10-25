俄國入侵烏克蘭至今8個月 西方指俄欲藉口髒彈升級戰況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為23日尼古拉耶夫一處遭俄軍導彈襲擊的住宅大樓。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）西方國家今天指控俄羅斯計劃以烏克蘭打算使用放射性武器「髒彈」的威脅，作為戰況升級的藉口。另外，國際原子能總署準備在未來幾天向烏克蘭2處地點派遣檢查員作為回應。

路透社報導，隨著烏克蘭軍隊進入俄國占領的赫松州（Kherson），俄國高階官員昨天和今天再次致電西方官員，告訴他們俄國懷疑烏克蘭計劃使用所謂的「髒彈」。

法國、英國和美國外長在聯合聲明中表示，他們都拒絕接受這些指控，並重申支持烏克蘭對抗俄羅斯。

他們說：「俄羅斯指控烏克蘭正準備在自己的領土上使用髒彈，我們的國家明確表示，我們拒絕接受這明顯不實的指控。世界會看穿任何試圖利用這一指控，作為戰況升級藉口的企圖。」

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）昨天致電西方各國防長。英國國防部在聲明中說，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）今天在與俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）的電話中，再次拒絕接受俄方指控。

國營的俄羅斯新聞社（RIA）報導，吉拉西莫夫今天還與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）交談。俄國入侵烏克蘭至今已8個月。

聯合國核能監督機構國際原子能總署（IAEA）今天表示，應烏克蘭要求，國際原子能總署正準備在未來幾天向烏克蘭2處地點派遣檢查員，這顯然是對俄國聲稱烏克蘭可能部署髒彈所作的回應，烏克蘭則否認俄方指控。

國際原子能總署發聲明前，一名俄國高階官員發表聲明稱，烏克蘭兩個與核產業有關的機構正準備生產「髒彈」。

國際原子能總署在聲明中表示，「國際原子能總署知悉俄羅斯聯邦週日就烏克蘭兩個核地點涉嫌活動所發表的聲明」，並補充說，這兩個地方都已經接受檢查，其中一個在一個月前就檢查過了。

俄國媒體援引俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫（Igor Kirillov）中將所言報導：「根據我們獲得的情報，烏克蘭兩個單位接獲明確指示，打造所謂的『髒彈』。這項作業已進入最後階段。」

俄羅斯新聞社稍早確定了涉及該行動的兩個地點，分別是位於第聶伯羅（Dnipropetrovsk）中部的東部礦產濃縮廠（Eastern Mineral Enrichment Plant）和位於基輔的核子研究所（Institute for Nuclear Research）。

國際原子能總署的聲明中沒有提到這兩個設施，但援引了署長葛羅西（Rafael Grossi）的話說，該機構「一個月前檢查其中一個地點，我們的所有發現都與烏克蘭的保障聲明一致。並未在那裡發現未申報的核活動或原料」。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1111025