揭俄軍3大敗象 烏克蘭赫松前線指敵方可能再南撤

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圖為烏克蘭部署在鄰近南部赫松地區的前線人員。（路透社）

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（中央社赫松21日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭酣戰，烏南的赫松市仍受俄軍控制。路透社赴烏軍在赫松北邊的軍事陣地採訪，烏軍說，近期俄方炮火及裝甲部隊行動減少，顯示正面臨嚴重人力、補給和硬體困境。

烏軍士兵今天告訴路透社，種種跡象可能意味著俄軍正準備棄守赫松市（Kherson），撤退到第聶伯河（Dnipro River）以南。

烏軍指揮官富哈斯（Fugas）在尼古拉耶夫州（Mykolaiv）南部統領一支600人的部隊，與赫松州相鄰。他說，「我們知道他們彈藥不足、缺乏士兵，裝備也有缺陷」，俄軍在這個地區不斷遭受損失，烏軍正盡一切努力盡快逼退他們。

烏軍自8月開始試圖收復赫松，這個地方靠近第聶伯河入海口，是具有重要戰略意義的造船中心。最近幾週，烏軍已在部分前線將俄軍逼退20至30公里。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）9月30日宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，赫松州就是其中之一。這是自第二次世界大戰以來，歐洲最大的領土吞併行動。

俄國併吞烏國領土後3週，許多跡象都表明，烏克蘭的進攻可能迫使蒲亭在赫松讓步，將俄軍撤回第聶伯河南岸。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111022