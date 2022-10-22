澤倫斯基疾呼西方警告俄 勿炸水壩釀大洪災奪命

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（中央社烏克蘭赫松21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基疾呼西方國家警告俄羅斯不要炸毀一座水壩，以免導致烏克蘭南部大片地區淹水。與此同時，烏軍準備逼迫俄軍撤離烏南城市赫松（Kherson）。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在電視演說中表示，俄軍已在赫松州的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩布雷，而且打算炸掉，恐讓這一大水庫潰堤。

他說：「現在全球所有人都必須迅速採取強有力的行動，防止俄羅斯再度發動恐怖攻擊。摧毀水壩將意味著一場浩劫。」

俄國指控烏方用火箭攻擊這座水壩且計劃摧毀它，烏克蘭官員則稱這是俄國可能炸毀水壩並歸咎烏方的跡象。雙方都沒有為各自的指控提出證據。

寬闊的第聶伯河（Dnieper River）將烏克蘭一分為二，有些地方寬達數公里。這座水壩建在第聶伯河上，一旦炸掉，恐導致洪水襲捲下游往赫松方向的聚落；赫松是烏軍在大力反攻的行動中希望收復的城市。

大壩若被炸毀，也會破壞灌溉烏克蘭南部大部分地區的運河系統，包括俄國2014年占領的克里米亞（Crimea）地區。

這令人想起第二次世界大戰期間在更上游的另一座大壩發生的災難。烏克蘭歷史學家說，蘇聯工兵在撤退時炸毀那座大壩，引發洪水襲捲村莊，奪走數以千計人命。

澤倫斯基呼籲世界各國領導人明確表態，炸毀水壩將被視為「形同使用大規模殺傷性武器」，後果會與俄國動用核武或化學武器相似。

此外，俄羅斯「塔斯社」（TASS）報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）自5月以來首度通話。

一名俄羅斯高階外交官員表示，雙方有必要通話以消除誤解。美國國防部則拒絕提供細節，僅說奧斯汀強調在俄烏戰爭期間建立溝通管道的必要性。據報這次是奧斯汀致電蕭依古。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111022