俄烏戰爭頻置喙 傳美政府要對馬斯克國安審查
2022/10/21 16:35
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國媒體今天引述知情人士披露，拜登政府內正討論是否將馬斯克（Elon Musk）的投資計畫列入國安審查，包括他收購推特，以及太空探索科技公司（SpaceX）星鏈網絡。
路透社報導，馬斯克近期頻在推特（Twitter）「暢談」終止俄烏戰爭的辦法，甚至還說SpaceX不能無限期幫烏克蘭付星鏈（Starlink）網路服務的錢，引發爭議後才改口會繼續承擔相關費用。
路透社稱消息人士告訴美國媒體，檢視馬斯克投資事業一事尚在初步討論階段，拜登政府的官員還在評估若真要檢視，有哪些管道或方式適合聯邦政府介入。
報導稱其中一種可能是經由財政部所屬美國外來投資審查委員會（CFIUS）的法規來檢視馬斯克的事業，還說馬斯克擬以440億美元併購推特，因馬斯克的企業集團當中有外國投資者，可觸發CFIUS審查。
馬斯克集團裡的外國投資人包含沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德（Alwaleed bin Talal），以及創立於上海的全球性加密貨幣交易平台幣安（Binance）。
美國財政部發言人表示，CFIUS不對個案公開評論；推特與SpaceX也暫未回應相關報導。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111021
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