俄烏激戰 俄軍猛攻能源設施烏克蘭朝赫松反攻

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烏克蘭空軍表示，俄羅斯22日發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。圖為基輔一家超市停電。（路透社）

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭空軍表示，俄羅斯今天發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯的攻擊範圍「非常廣泛」。他承諾，烏軍將在合作夥伴協助下，進一步提升已經不錯的擊落來襲飛彈紀錄。

與此同時，烏克蘭南部城市赫松（Kherson）的俄羅斯占領當局以他們所謂的軍事局勢緊張為由，敦促平民立即撤離。烏克蘭軍方說，其部隊向南穿過赫松州，收復了至少兩個據稱俄軍棄守的村落。

赫松的親俄當局警告烏軍可能將發動攻擊、收復赫松之後，赫松近日陸續有數以千計百姓撤離，但今天的警告更多了點急迫性。

赫松的親俄當局在社群媒體宣布：「由於前線局勢緊張、城市受到大規模砲擊的風險增加，加上恐怖攻擊威脅上升，所有平民必須立即離開赫松市，前往第聶伯河（Dnipro River）左岸地區。」

烏軍積極反攻之際，俄軍則是持續攻擊烏國電力設施。10月10日以來，俄羅斯對烏克蘭的電力基礎設施發動毀滅性攻擊，烏克蘭至少一半的火力發電受創，整個系統則有高達40%遭受攻擊。

今天天亮後不久，許多地區的官員通報能源設施遭到攻擊、電力中斷，工程師忙著恢復能源供應，州長則建議居民儲備用水。基輔部分地區停電至傍晚，市中心1個地區商店關門，交通號誌不亮。

澤倫斯基在每晚例行的演說中提及烏克蘭西部、中部和南部：「最新的這場攻擊範圍非常廣泛。」

「我們當然沒有技術能力可以百分之百擊落俄羅斯飛彈和無人攻擊機，但我確信，在合作夥伴的協助下，我們將逐漸實現這一目標。現在，我們已擊落大多數的巡弋飛彈以及大部分的無人機。」

路透社記者在烏克蘭南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）報導說，當地停電已經停了數小時，手機訊號中斷。東南部常遭俄國砲轟的尼科波（Nikopol）地方當局則警告，空襲警報可能因為停電而不響。

稍早烏國總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，目前全國共有100多萬戶無電可用。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111023