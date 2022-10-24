俄稱烏快完成打造髒彈 烏稱解放赫松逾90個定居點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為23日尼古拉耶夫居民檢查被俄軍導彈擊毀的公寓陽台。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯當局一再聲稱烏克蘭軍方打算使用髒彈，24日又稱烏克蘭接近完成打造，烏國總統澤倫斯基已強烈駁斥。與此同時，烏克蘭媒體報導，烏軍已收復赫松州超過90個定居點。

● 烏克蘭稱解放赫松逾90定居點

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏國軍隊已從俄軍手中收復赫松州（Kherson）超過90個定居點。先前報導指出，截至10月21日，烏國軍隊已在赫松解放88個定居點，如今再下一城。

烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）則在臉書發布聲明推估，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭至10月24日的8個月期間，俄軍共有6萬7940名官兵陣亡，光是在23日就有470人戰死。

● 俄占赫松州成立民兵組織

俄羅斯當局在烏克蘭南部赫松州扶植的政府24日宣布成立民兵組織，並稱「赫松市所有留下的男性」皆可加入。

目前俄軍已撤離赫松州前線部分地區。親俄當局希望趕在第聶伯河（Dnipro River）西岸的首府赫松市爆發戰鬥前，將平民疏散至俄羅斯完全控制的地區。莫斯科日前下令平民撤離赫松市。

● 俄軍占領下 赫松淪為鬼城

烏克蘭赫松市一位居民日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時稱，這座被俄軍占領的城市情勢緊張，人們「情緒上已精疲力竭」，當地街道下午3、4點後便空無一人，宛如鬼城。

這名居民說，她不考慮離開，「老實說，這個問題讓我火大…這是我的土地，赫松是我家。從戰爭第一天起，我們就參加反對占領者的集會，我們盡全力抗爭。這場鬥爭還在持續」。

● 俄若炸毀大壩 烏推估僅能拖延反攻腳步2週

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）24日表示，俄羅斯若炸毀卡科夫卡大壩（ Kakhovka），只能拖延烏軍在南部推進的腳步約2週，反而會淹沒俄國佔領區領土，以及克里米亞重要水道。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週說，俄軍已在赫松州的卡科夫卡大壩布雷，而且打算炸掉這個第聶伯河上的巨大水力發電水壩。

俄國2014年兼併克里米亞後，烏克蘭阻擋從北克里米亞運河供給克里米亞水源。俄軍今年新奪得烏克蘭南部地區後，立刻恢復了透過運河從水庫取得供水。

布達諾夫表示，他預料烏克蘭將能在年底前重新奪回赫松市。

● 俄稱烏克蘭打造髒彈接近完成階段

俄羅斯國防部長週末致電北大西洋公約組織（NATO）成員國防長表示，烏克蘭軍方打算使用髒彈後，莫斯科當局24日表示，烏克蘭已接近完成打造髒彈的階段。

所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。

澤倫斯基已強力駁斥，表示只有俄羅斯有能力在歐洲使用核武。華府、倫敦和巴黎當局也發表聯合聲明，駁斥俄羅斯對烏克蘭的明顯錯誤指控。

● 伊朗將供俄40台天然氣渦輪機

伊朗23日宣布與俄羅斯簽訂合約，將提供40台渦輪機，以幫助俄國天然氣工業維持運作。俄羅斯入侵烏克蘭後，面臨西方國家實施的制裁措施。

伊朗石油部新聞通訊社（Shana）引述伊朗天然氣工程暨開發公司（Iranian Gas Engineering and Development Company）執行長努沙迪（Reza Noushadi）的話指出：「目前伊朗天然氣工業所需的設施和設備中，有85%在國內製造，基於這種能力，伊朗最近與俄羅斯簽署一項合約，將向俄國出口40台伊朗製渦輪機。」

努沙迪並未具體說明合約何時簽署，以及渦輪機將於何時交貨。

● 德遊說團體：烏克蘭重建應以馬歇爾計畫為師

媒體集團RND報導，一個代表在東歐經商公司的德國遊說團體呼籲，訂定烏克蘭重建計畫，應以協助歐洲走出第二次世界大戰的「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）為師。

這份長達20頁的「重建烏克蘭」檔案涵蓋從工業到農業和能源的主題，將在德國柏林的烏克蘭-德國商業論壇進行討論，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）都將與會。

根據世界銀行（World Bank）、烏克蘭政府和歐盟執委會9月份報告，重建烏克蘭可能耗資近3500億美元，約為該國2021年2000億美元國內生產毛額（GDP）的1.6倍。

● 俄主持人稱應淹死烏克蘭兒童 遭停職並道歉

俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（RT）節目主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）上週語出驚人，稱批評俄國的烏克蘭兒童應被淹死。該名主持人因此遭停職，他24日為這番爭議言論道歉，俄國當局也稱將調查此案。

克拉索夫斯基是俄國電視台的挺戰評論員，如今正受到歐盟制裁。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日痛批，這家媒體是種族滅絕的煽動者，應受到全球封殺。RT總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）也說，由於克拉索夫斯基的評論「令人作嘔」，她已將其停職，並強調RT其他同仁並不認同他的觀點。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1111024