美英法3國發聯合聲明 駁斥俄稱烏欲用髒彈指控

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美、英、法3國今天發表聯合聲明，駁斥俄羅斯宣稱烏克蘭準備使用「髒彈」的指控，並警告莫斯科別用任何藉口來擴大衝突。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天稍早與西方多國外交部長通話時，提出烏克蘭可能使用「髒彈」（dirty bomb）進行攻擊的指控。

美國國務院在與英國、法國聯合發出的聲明中說：「我們3國明確表示，我們拒絕俄羅斯提出有關烏克蘭準備在其領土使用髒彈這種明顯有誤的指控。」

聲明寫道：「全世界都將看穿，將這項指控當作藉口使衝突升級的一切企圖，我們也會進一步否決俄羅斯有意擴大衝突的任何藉口。」

所謂的「髒彈」是帶有放射性物質的傳統炸藥，藉由放射性物質污染大片區域，對平民構成危險。「髒彈」並不涉及核爆。

蕭依古21日先與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，之後又與英國、法國、土耳其等北大西洋公約組織（NATO）成員通電話磋商。

俄羅斯國防部表示，蕭依古在電話中，表達對「烏克蘭可能使用『髒彈』挑釁的擔憂」。

蕭依古和奧斯汀今天再度通話，五角大廈稱這是應俄羅斯要求，延續雙方21日的通話。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）發布聲明說：「奧斯汀部長駁回俄羅斯意圖使衝突升級的任何藉口，並重申在俄國對烏克蘭發動非法、不公的戰爭之際，持續進行溝通的價值。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111024