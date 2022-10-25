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美眾議員籲拜登雙管齊下 軍援烏克蘭亦與俄談判

2022/10/25 10:26
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國左翼國會議員今天呼籲總統拜登改變策略，除了向烏克蘭提供軍事和經濟援助之外，也要試著與俄羅斯談出解決方案，以終結烏克蘭戰爭，包括探索雙方都能接受的安全計畫。

30名民主黨籍聯邦眾議員致函，明確反對俄羅斯「粗暴違法侵略烏克蘭」，並同意白宮的看法，即解決方案應由烏克蘭政府決定。

但以眾院進步派黨團領袖傑亞帕爾（Pramila Jayapal）為首的議員們也說：「身為在衝突中負責支出數百億美元稅金用於軍事援助的立法者，我們認為以這樣的方式參與戰爭，也替美國製造了一種責任，要認真去探索所有可能的途徑。」

他們呼籲直接與俄羅斯溝通，找到「烏克蘭人民能接受」的解決方案。

他們在信中寫道：「這種框架或許涵蓋終結敵對行為的誘因，包括以某種形式放寬制裁，並集合國際社會為自由獨立的烏克蘭建立安全保證，讓各方都能接受，尤其是烏克蘭人。」

他們還說，若不採取外交途徑來解決，取而代之的就是曠日持久的戰爭，而戰爭往往伴隨著不確定性和災難性的未知風險。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在今年2月24日發動戰爭之前，曾要求相關各方保證烏克蘭絕不加入北大西洋公約組織（NATO）。美國官員則認為烏克蘭加入北約希望渺茫，懷疑蒲亭另有所圖，但仍與俄方進行了高層會談，直到戰爭開打。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）被問到眾議員的信函時說：「沒人比我們的烏克蘭朋友更希望結束這場戰爭。我們不知道（與俄國談判）何時會發生，主要且唯一的原因是，我們沒看到俄方有準備採取這種外交和對話的任何跡象。」

普萊斯還說：「我們一直在提供戰場上的必要物資給烏克蘭夥伴們，以便一有機會談判時，他們能處於最大優勢。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則說：「我們的態度一直很明確：一切與烏克蘭相關的事務，都要有烏克蘭參與。」

美國今年5月同意支出400億美元援助烏克蘭，在西方國家中帶頭提供武器、支持在俄國入侵後受到重創的烏克蘭經濟。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月底宣布申請加入北約，矢言擊敗俄國入侵者並收復失土。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1111025

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