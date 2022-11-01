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俄羅斯控烏克蘭製造髒彈 國際原能總署展開調查

2022/11/1 09:20（11/1 09:34 更新）
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俄羅斯指控烏克蘭製造所謂的「髒彈」，國際原子能總署已在烏國展開調查。圖為烏軍發射砲彈。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
俄羅斯指控烏克蘭製造所謂的「髒彈」，國際原子能總署已在烏國展開調查。圖為烏軍發射砲彈。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
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（中央社維也納31日綜合外電報導）俄羅斯指控烏克蘭製造所謂的「髒彈」，聯合國核子監督機構國際原子能總署今天表示，已開始在烏國展開「獨立調查」。

法新社報導，國際原子能總署（IAEA）在聲明中說，署內人員已「展開在烏克蘭兩個地點的調查活動，很快就會完成」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，將在本週稍晚提供「他對兩個地點最新調查活動的初步結論」。

國際原子能總署是在烏克蘭政府書面要求派員前往後，展開這項調查。

俄羅斯指控烏克蘭準備對俄軍使用髒彈，但基輔當局懷疑，俄羅斯可能是因為發現在烏東和烏南戰況不利，才會做賊喊抓賊，以指控烏克蘭作為動用傳統核武的藉口。

國際原子能總署上週表示：「一個月前檢查了兩個地點之一，沒有在那裡發現未申報的核活動或材料。」

所謂「髒彈」是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device, RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10月27日呼籲國際原子能總署「盡快」檢查烏克蘭的核子設施。

美國、英國和法國政府先前發表聯合聲明駁斥俄國的髒彈指控，烏克蘭總統澤倫斯（Volodymyr Zelenskyy ）也強烈否認指控。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111101

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