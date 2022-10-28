俄疑以雷霆演習掩飾核武部署 美：未發現任何跡象

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美國國防部長奧斯汀27日表示，美國尚未發現任何跡象顯示，俄羅斯「雷霆」核武部隊演習，可能是俄國為實際部署所做的掩飾。（圖取自白宮網頁whitehouse.gov）

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀今天表示，美國尚未發現任何跡象顯示，俄羅斯每年舉行一次的「雷霆」核武部隊演習，可能是俄國為實際部署所做的掩飾。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）26日校閱戰略核武部隊「雷霆」（Grom）演習的部分內容。莫斯科稱，參與演習的包括亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈 、潛艦、圖波列夫（Tupolev）轟炸機等。

「雷霆」演習對美國及其盟國構成潛在挑戰，因為蒲亭在俄羅斯入侵烏克蘭後，威脅將用核武捍衛俄國，讓局面變得複雜不明。

然而，西方國家的官員們相信，他們有能力可以發現任何俄羅斯準備使用這類武器的跡象。

奧斯汀（Lloyd Austin）並未表達憂心，僅就這個議題對記者發表簡短談話。

奧斯汀說：「此刻，我們並未發現讓人覺得這是某種掩飾行動的跡象。」

烏克蘭推進至先前被俄羅斯佔據的赫松（Kherson），對大舉逼退俄軍形成威脅後，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）23日致電奧斯汀，傳達烏克蘭計劃使用「髒彈」（dirty bomb）攻擊的主張。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）表示，俄羅斯提出這樣的主張，是計劃使用帶有放射性物質的爆炸裝置來進行這類的攻擊，並試圖將責任推給烏國。

奧斯汀淡化這類的擔憂。

奧斯汀說：「我們沒有發現任何跡象顯示蒲亭決定使用髒彈，也沒有任何跡象指烏克蘭打算如此做。」

但有人質疑俄羅斯是否會用放射性較低的「戰術」核武。

針對俄羅斯若採取這樣的手段，美國和盟國會打算怎麼因應，奧斯汀不願概述會做出何種可能的動作。

奧斯汀說：「我們從一開始就非常清楚，國際社會將對此做出明確的回應。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111028