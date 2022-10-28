俄控烏克蘭造髒彈批美用生武 美烏駁斥IAEA將調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）俄羅斯指控烏克蘭製造「髒彈」，並稱已向聯合國安理會申訴，要求國際調查美國在烏克蘭的「軍事生物活動」。IAEA稱就將「髒彈」指控展開調查。美烏則駁斥關於生化武器的指控。

●俄羅斯控烏克蘭製造髒彈 IAEA派員進行獨立調查

俄羅斯日前指控烏克蘭當局在境內兩處地點製造所謂的「髒彈」，聯合國的國際原子能總署（IAEA）表示，他們本週將派員到這些地方進行「獨立調查」。

俄羅斯指控烏克蘭準備用「髒彈」（dirty bombs）對付俄國軍隊，但烏克蘭懷疑是俄國想發動「假旗」（false flag）行動，即自己用髒彈作賊喊抓賊，好讓他們在烏東、烏南戰事不利之際動用核武找藉口。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）說：「國際原子能總署的檢查人員，會在這些地方進行獨立調查。」

●俄要安理會查美在烏克蘭發展生物武器 美烏駁斥

俄羅斯外交部表示，俄國已向聯合國安全理事會申訴，要求國際調查美國在烏克蘭的「軍事生物活動」。

法新社報導，烏克蘭和美國駐聯合國代表隨後雙雙駁斥各種暗指華府在烏克蘭發展生物武器的指控。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會駁斥這些說法。

她說：「我們都知道這些說法純屬捏造，沒有一絲證據。」她還說：「然而，我必須藉此機會澄清事實。烏克蘭沒有生物武器計畫，美國沒有生物武器計畫。」

烏克蘭駐聯合國副大使哈約維申（Khrystyna Hayovyshyn）也說，烏克蘭「從未單獨或與其他人一起發展、製造或儲存過生物武器或化學武器」。

●蒲亭宣稱無意對烏克蘭動用核武 拜登不信

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示自己無意在烏克蘭使用核子武器，美國總統拜登對此表示懷疑，強調蒲亭處理此事的方式「非常危險」。

路透社報導，蒲亭稍早在演說中淡化與西方之間的核子對峙態勢，堅稱俄國未曾威脅使用核武，只不過是在回應西方領袖的「核訛詐」。

拜登接受美國新聞頻道NewsNation訪問時表示：「他如果沒有那個意思，為什麼老掛在嘴上？他為什麼要談論使用戰術核武的能力？」

●俄疑以雷霆演習掩飾核武部署 美：未發現任何跡象

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美國尚未發現任何跡象顯示，俄羅斯每年舉行一次的「雷霆」（Grom）核武部隊演習，可能是俄國為實際部署所做的掩飾。

俄羅斯總統蒲亭26日校閱戰略核武部隊「雷霆」演習的部分內容。莫斯科稱，參與演習的包括亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈 、潛艦、圖波列夫（Tupolev）轟炸機等。

「雷霆」演習對美國及其盟國構成潛在挑戰，因為蒲亭在俄羅斯入侵烏克蘭後，威脅將用核武捍衛俄國，讓局面變得複雜不明。

然而，西方國家的官員們相信，他們有能力可以發現任何俄羅斯準備使用這類武器的跡象。

奧斯汀並未表達憂心，僅就這個議題對記者發表簡短談話。奧斯汀說：「此刻，我們並未發現讓人覺得這是某種掩飾行動的跡象。」

●德國總統：俄侵略烏克蘭 粉碎戈巴契夫對歐洲夢想

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，導致德俄關係產生「劃時代的斷裂」，並且粉碎前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的「歐洲共同家園」夢想。

路透社報導，史坦麥爾所屬的德國社會民主黨（SPD）派系長期以來主張與俄羅斯建立更緊密經濟關係，但他在演說中表示，俄國對烏克蘭的侵略已造成時代的改變。

此外，史坦麥爾還指出：「當我們檢視今日的俄羅斯，看到俄國已經沒有對於昔日夢想的空間。我們的國家正彼此對抗。」

史坦麥爾也指稱，俄羅斯總統蒲亭對歐洲的混亂負有個人責任。他譴責蒲亭「執迷於帝國主義」。（譯者：陳正健）1111028