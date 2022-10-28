德國總統：俄國侵略烏克蘭 粉碎戈巴契夫對歐洲夢想

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（中央社柏林28日綜合外電報導）德國總統史坦麥爾今天表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，導致德俄關係產生「劃時代的斷裂」，並且粉碎前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的「歐洲共同家園」夢想。

路透社報導，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）所屬的德國社會民主黨（SPD）派系長期以來主張與俄羅斯建立更緊密經濟關係，但他今天在演說中表示，俄國對烏克蘭的侵略已造成時代的改變。

此外，史坦麥爾還指出：「當我們檢視今日的俄羅斯，看到俄國已經沒有對於昔日夢想的空間。我們的國家正彼此對抗。」

史坦麥爾也指稱，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對歐洲的混亂負有個人責任。他譴責蒲亭「執迷於帝國主義」。

史坦麥爾出任總統前，曾當過前總理施若德（Gerhard Schröder）的辦公室主任，梅克爾（AngelaMerkel）執政時也擔任過兩任外長，主導對俄政策將近15年。

他先前在任內曾主張與俄羅斯保持對話，稱俄國是「不可或缺的夥伴」。（譯者：陳正健）1111028