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蒲亭宣稱無意對烏克蘭動用核武 拜登不信

2022/10/28 11:30（10/28 11:47 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（左）27日表示自己無意在烏克蘭使用核子武器，美國總統拜登（右）對此表示懷疑。（左圖取自twitter.com/kremlinrussia_e，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
俄羅斯總統蒲亭（左）27日表示自己無意在烏克蘭使用核子武器，美國總統拜登（右）對此表示懷疑。（左圖取自twitter.com/kremlinrussia_e，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示自己無意在烏克蘭使用核子武器，美國總統拜登對此表示懷疑，強調蒲亭處理此事的方式「非常危險」。

路透社報導，蒲亭今天稍早在演說中淡化與西方之間的核子對峙態勢，堅稱俄國未曾威脅使用核武，只不過是在回應西方領袖的「核訛詐」。

拜登今天接受美國新聞頻道NewsNation訪問時表示：「他如果沒有那個意思，為什麼老掛在嘴上？他為什麼要談論使用戰術核武的能力？」

拜登說：「他處理這件事情的方式一直非常危險。」

蒲亭和其他俄羅斯官員近幾週來一再表示，俄羅斯可能會使用核武來保護領土完整，這番話被西方解讀為直白揚言使用核武來保衛俄國宣稱吞併的烏克蘭部分土地。

白宮國安發言人柯比（John Kirby）稍早接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，俄國有可能正在考慮使用所謂「髒彈」，並正在羅織藉口來栽贓嫁禍烏克蘭。不過他同時表示，美國還沒有看到有跡象顯示這必然會發生。

柯比就蒲亭的說法表示：「他們往往會為了自己正在做或即將要做的事情責怪他人。所以我們才要認真看待此事。」

他說：「我也要告訴各位，我們即使到今天都還沒有看到任何跡象顯示俄羅斯人正打算使用髒彈，就連正在進行相關準備的跡象也沒有。」（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1111028

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