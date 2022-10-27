蒲亭監軍核武演習 俄羅斯媒體人逃往立陶宛

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（中央社基輔27日綜合外電報導）俄羅斯展開入侵烏克蘭以來首次年度核武軍演，俄國總統蒲亭26日透過視訊遠距監軍；蒲亭導師的女兒、媒體人蘇布查克持以色列護照逃往立陶宛，指控遭到俄羅斯當局施壓。

●蒲亭監軍侵烏以來首次核武演習

俄羅斯展開入侵烏克蘭以來首次年度核武軍演，俄國與西方緊張情勢加劇，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）26日透過視訊遠距監軍。

俄羅斯展開年度「雷霆」（Grom/Thunder）戰略核武部隊演習，排練對於核武攻擊的反應，出動核子潛艦、戰略轟炸機及彈道飛彈，蒲亭則遠距觀看這場演習。

俄羅斯電視台畫面顯示，蒲亭透過視訊監軍，並且經由視訊與區域情報單位開會。

●曾與蒲亭競逐總統 傳俄羅斯媒體人逃往立陶宛

立陶宛邊境官員26日表示，俄羅斯新聞機構報導俄國總統蒲亭導師的女兒、媒體人蘇布查克（Ksenia Sobchak）成了敲詐勒索案嫌疑人後，她已逃往立陶宛。

蘇布查克將這起案件斥為俄國政府企圖對她旗下媒體集團Attention Media施壓。

40歲的蘇布查克在通訊軟體Telegram上說：「這顯然是對我編輯團隊的攻擊，這是俄國僅存最後一個自由的編輯團隊，不得不受到施壓。」

蘇布查克曾於2018年競選俄國總統，但得票率不到2%。

立陶宛邊境服務官員匿名向法新社透露，蘇布查克持以色列護照已抵達立陶宛。

蘇布查克是知名媒體人和新聞工作者，據說還是蒲亭的教女。蘇布查克的父親是已故聖彼得堡市長阿納托利．蘇布查克（Anatoly Sobchak），他曾是蒲亭的上司，兩家關係密切。

●波蘭參院通過決議 認定俄羅斯為「恐怖主義國家」

由於俄羅斯侵略烏克蘭、侵犯烏國人民的人權，波蘭國會上院參議院26日一致表決通過決議，宣告俄羅斯當局是支持和實施恐怖主義的政權。

「波蘭紀錄」（Notes from Poland）網站報導，決議寫道：「俄羅斯入侵者藉由轟炸平民目標來恐嚇烏克蘭城市居民。身著俄羅斯軍服的土匪在占領土地上折磨並殺害戰俘和平民。」

決議還說：「他們綁架烏克蘭孩童，將他們養作政權禁衛軍。」這裡指的是歷史上鄂圖曼帝國從殖民地擄走孩童、把他們變成爪牙的過往。

參議員們敦促國際社會確保俄羅斯必敗，且俄國要為其戰爭罪行在國際刑事法院（ICC）受到責任追究。

●戰爭損烏克蘭207文化場址 聯合國衛星追蹤破壞狀況

聯合國正利用前後對照的衛星影像，來監控俄烏戰爭對烏克蘭造成的文化破壞，數週內將公開啟動這個追蹤平台。

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）表示，俄羅斯2月24日開始入侵以來，教科文組織共確認烏克蘭207個文化場址遭破壞，包括88個宗教場所、15座博物館、76座具歷史和／或藝術意義的建築、18座紀念碑和10座圖書館。

受影響最嚴重的地區是烏克蘭東部和首都周邊地區，頓內茨克（Donetsk）地區有59個文化遺址受損，其次是哈爾科夫（51個）、基輔（30個）和盧甘斯克（25 個）。

教科文組織文化與緊急事務主任皮卡特（Krista Pikkat）在日內瓦的簡報會告訴記者：「我們的結論是，很糟，可能還會變得更糟。」

●「這些人沒人性」 烏克蘭女子泣訴在俄被關慘況

烏克蘭醫護人員瓦辛琴科（Tetyana Vasylchenko）日前獲俄羅斯釋放，當她搭上重返自由的巴士，拿到烏克蘭國旗的那一刻，原本強忍的情緒終於潰堤，眼淚再也忍不住地奪眶而出。

她告訴記者：「我從來都不哭，就連失去同伴時也不哭，但當我在巴士上接下烏克蘭國旗，我忍不住大哭出來。」

瓦辛琴科和另107名女性上週從俄羅斯監獄獲釋。其中4名女性26日在基輔的記者會上回憶身陷囹圄的生活：在擁擠的牢房裡飢腸轆轆，遭受身體虐待和羞辱。

在烏克蘭亞速鋼鐵廠（Azovstal）被俘的軍護歐比丁娜（Viktoria Obidina）說，「監獄環境非常差」，囚犯「像沙丁魚」一樣擠在牢裡，食物令人作嘔，偶爾才能出去放風。

瓦辛琴科回憶說，女囚「心理壓力很大」，而且不斷被羞辱，「他們最愛說的就是『烏克蘭不要你們，沒人要交換你們，因為大家都忘了你們，誰需要你們，婆娘？』」

女軍人齊金達（Inga Chikinda）一樣創痛猶新，她被關之後開始有口吃問題，這段期間更瘦了8公斤：「我還沒準備好談我遭受的身體虐待。」「這些人沒有人性。」

●俄羅斯警告：商業衛星用於戰爭視為合法打擊目標

俄羅斯外交部高階官員稱，若美國及盟友的商業衛星用於烏克蘭戰爭，將被視為俄國的合法打擊目標。

俄羅斯外交部防擴散與軍備控制司副司長伏隆佐夫（Konstantin Vorontsov）告訴聯合國，美國及其盟友正試圖透過太空來實行西方的霸權。

他宣讀照會時表示，西方用衛星幫助烏克蘭作戰的行 徑是「極其危險的趨勢」。

伏隆佐夫告訴聯合國第一委員會，「準民用基礎設施可能是報復攻擊的合法目標」，同時強調西方運用這種衛星支持烏克蘭的作法是「挑釁」行為。

伏隆佐夫沒有具體點名衛星公司，不過太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）本月稍早曾經表示，基於「行善」的必要性，太空探索科技公司將繼續對烏克蘭提供星鏈（Starlink）衛星網路服務。（譯者：戴雅真）1111027