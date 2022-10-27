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俄展開侵烏以來首次核武軍演 蒲亭監軍再提髒彈指控

2022/10/27 00:56
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯展開入侵烏克蘭以來首次年度核武軍演，俄國與西方緊張情勢加劇，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天透過視訊遠距監軍，並且再次指控烏克蘭計畫使用「髒彈」。

路透社報導，俄羅斯展開年度「雷霆」（Grom/Thunder ）戰略核武部隊演習，排練對於核武攻擊的反應，出動核子潛艦、戰略轟炸機及彈道飛彈，蒲亭則遠距觀看這場演習。

俄羅斯電視台畫面顯示，蒲亭透過視訊監軍，並且經由視訊與區域情報單位開會。蒲亭也再度指控烏克蘭計畫使用「髒彈」（dirty bomb）。

髒彈是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device, RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。

在軍演方面，克里姆林宮指出，俄軍從北極地區朝遠東地區發生多枚彈道及巡弋飛彈。（譯者：陳正健）1111027

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