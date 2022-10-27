俄羅斯警告：商業衛星用於戰爭視為合法打擊目標

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）俄羅斯外交部高階官員稱，若美國及盟友的商業衛星用於烏克蘭戰爭，將被視為俄國的合法打擊目標。太空探索科技公司創辦人馬斯克稍早說，將繼續對烏克蘭提供星鏈衛星網路服務。

路透社報導，今日俄羅斯的前身蘇聯1957年發射第一枚人造衛星「史普尼克1號」（Sputnik 1）進入太空，1961年首度將人類送上太空。俄羅斯和美國與中國一樣，都擁有強大的太空戰力。俄羅斯2021年曾發射反衛星飛彈，摧毀自家衛星。

俄羅斯外交部防擴散與軍備控制司副司長伏隆佐夫（Konstantin Vorontsov）告訴聯合國，美國及其盟友正試圖透過太空來實行西方的霸權。

他宣讀照會時表示，西方用衛星幫助烏克蘭作戰的行 徑是「極其危險的趨勢」。

伏隆佐夫告訴聯合國第一委員會，「準民用基礎設施可能是報復攻擊的合法目標」，同時強調西方運用這種衛星支持烏克蘭的作法是「挑釁」行為。

「美國及其盟友讓民用太空基礎設施的要素，包括商用部分，參與到武裝衛突中。」

伏隆佐夫沒有具體點名衛星公司，不過太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）本月稍早曾經表示，基於「行善」的必要性，太空探索科技公司將繼續對烏克蘭提供星鏈（Starlink）衛星網路服務。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111027