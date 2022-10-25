德黑蘭：俄若用伊朗無人機襲烏國 當局不會坐視

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（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）伊朗外交部長今天表示，倘若有明顯跡象顯示俄羅斯使用伊朗製造的無人機來攻擊烏克蘭，德黑蘭當局不會「無動於衷」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯向伊朗訂購約2000架無人機，與俄軍最近用來攻擊烏克蘭的無人機為同一款。

伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在媒體發布的影片中說：「在烏克蘭戰爭期間…我們反對向俄羅斯和烏克蘭雙方提供武器。」

阿布杜拉希安重申：「我們沒有向俄羅斯提供任何武器或無人機，讓他們在戰爭中對付烏克蘭。」但他承認兩國在防務方面有合作。

阿布杜拉希安表示，伊朗願就此事與烏克蘭直接對談，還說他幾天前曾請歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）代為轉達此意。

「我向波瑞爾強調，如果…我們明確知曉俄羅斯使用伊朗製無人機來對付烏克蘭，我們絕不會對這項問題坐視不管。」

最近幾週，基輔和其西方盟邦一再指控莫斯科使用伊朗製造的無人機來襲擊烏克蘭。

美國、英國和歐盟已就無人機問題，對伊朗實施制裁。

鑑於有媒體報導指伊朗向俄羅斯供應無人機，烏克蘭上個月決定大幅調降與伊朗的外交關係。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111025