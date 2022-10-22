低軌衛星不只SpaceX星鏈 4家產品特色一次看

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除了SpaceX有低軌衛星服務外，iPhone 14（圖）在北美地區也有用於緊急通訊的產品功能。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北22日電）低軌衛星因俄烏戰爭聲名大噪，除了SpaceX的服務，市面上還有許多用於緊急通訊的產品，如Garmin衛星裝置、iPhone 14低軌衛星功能，及使用高軌衛星的舒拉亞衛星電話等，各具特色與適合使用場景。

低軌衛星今年在俄烏戰爭建功，成為科技產業關注的焦點。全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX 低軌衛星網路星鏈（Starlink），讓烏克蘭政府、軍隊和民眾能在基礎建設遭破壞的狀況下，持續使用網路通訊，在俄烏戰爭中扮演協助烏軍抵抗攻勢的重要角色。

事實上，衛星在生活中早已不可或缺，包括GPS導航、氣象預報、電視轉播等應用，但傳統衛星都是從距離地面3萬6000公里的地方發射訊號，容量相對小；低軌衛星距離地面僅約2000公里、甚至幾百公里，訊號延遲相對小，且容量大，能補足高山、船舶、航空產業、油田、沙漠等偏遠地區涵蓋。

電信業高層分析，和地廣人稀的美國或是多島嶼的印尼不同，台灣地狹人稠、網路涵蓋極高，低軌衛星服務在台灣需求相對較少，國安、緊急通訊意義大於商業用途，不同產品也各具特色和優劣，均有其適合場景。

以SpaceX而言，其Starlink搶進多國市場，全球已有約40、50萬左右的用戶，10月上旬更在日本提供服務、首度登入亞洲，以7萬3000 日圓的價格，販售約30到50公分衛星通訊使用的天線等器材，月租費用為1萬2300日圓；和今年3月宣布漲價，天線終端549美元、月租110美元的美國方案差異不大。

業界分析，除了在軍隊作戰上發揮通訊用途， Starlink還可取代寬頻，用戶能透過低軌衛星上網、瀏覽串流影片、玩線上遊戲等，不過因為費用高，對於網路涵蓋高達99%、吃到飽普及的台灣來說，「幾乎沒有市場」，可能只針對飛機、船舶等少數情境有誘因，且天線器材不利隨身攜帶，較不適合登山族群使用。

由於台灣近年山難事故頻傳，在民間聲浪與政府支持催生下，Garmin與中華電信攜手在台推出inReach Mini 2裝置，透過66個銥衛星傳輸，覆蓋能力較廣，有雙向文字訊息傳輸功能，電池續航力最高可達14天，緊急危難時按下SOS鍵，就能聯繫Garmin IERCC國際救援中心，提供「全年無休互動式SOS緊急求助服務」，隨時待命協助救難通報。

圖為美國太空探索科技公司（SpaceX）送到烏克蘭的星鏈衛星網路終端設備。（圖取自twitter.com/FedorovMykhailo）

Garmin inReach透過覆蓋全球的66顆低軌道銥衛星做為訊號接收和傳輸系統的通訊服務，無論身處何種地形皆能無死角、不間斷收發訊息，盼守護台灣山友通訊安全。中央社記者江明晏攝 111年10月6日

Garmin自2011年在全球市場推出inReach衛星通訊技術以來，至今已累計超過9100筆由inReach發出的SOS救援事件信號，其中，今年上半年就累積超過1200筆救援信號。

「每一筆訊號背後可能不只一條人命，甚至是來自整個登山隊的求援」，Garmin亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示，Garmin inReach在歐美和亞洲市場銷售多年，近期引進台灣，讓山友通訊安全上更有保障。

資費方面，中華電和Garmin提供6種彈性加值服務資費方案，月租費11.95美元起跳、裝置單價售價新台幣1萬2900元。

此外，蘋果今年在iPhone 14系列開通低軌衛星服務，蔚為市場話題，相關供應鏈概念股也備受矚目。iPhone 14系列是透過Globalstar低軌衛星傳播訊號，用戶能在緊急情況下透過衛星發送求救訊號，功能相對單純，該服務目前兩年內免費，但衛星範圍僅侷限於北美地區，初期先由美國和加拿大開始，何時擴及亞洲尚不明確，台灣地區並未開通服務。

而提到衛星電話，許多人會想到「侏羅紀公園」系列電影中的場景，主角在毫無收訊的地方透過衛星電話才得已對外求救。

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除了低軌衛星產品，為因應不同客群的需求，及強化偏遠山區行動訊號涵蓋不及，中華電信早年已陸續引進一系列衛星服務，如Inmarsat海事衛星行動通信服務、Thuraya（舒拉亞）衛星電話服務。

舒拉亞現有2顆高軌同步衛星提供服務，範圍涵蓋歐、亞、非三大洲142個國家，使用方法與一般行動電話相仿，適合在海上及山區、陸地等通訊不良地區使用，但續航力相對不長，購機和通話費用較高，購機費用約新台幣2萬元起跳，初次申辦月租或預付卡都需要數千元以上。（編輯：張良知）1111022