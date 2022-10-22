數位部11月開放低軌衛星執照申請 新增國安條款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）低軌通訊衛星頻率即將開放，數位部最快11月受理業者申請，法規除限制外資直接持股低於5成外，也納入「國安條款」，未來電信業者或Space X等外資申請布局低軌通訊衛星，不得有大陸地區投資人投資，以確保國家安全。

俄烏戰爭讓外界關注到低軌通訊衛星特性，各國開始投入資源布局發展；國家通訊傳播委員會（NCC）今年4月預告「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」草案，後來因業務移撥到數位發展部，數位部最近完成草案預告，規劃新增「國安條款」。

數位部官員告訴中央社記者，在申請人與使用者資格限制部分，除了依照電信管理法要登記為電信事業外，應依公司法設立股份有限公司，董事長應具有中華民國國籍；其外國人直接持有股份總數不得超過49%，直接及間接持有股份總數不得超過60%。

官員說明，另外為了確保國家安全，限制不得有大陸地區投資人投資，且合作的衛星機構應該符合有關機關國家安全的考量。

相關申請資料中，除了外國人持股比例切結書、通訊監察義務切結書、保證書之外，數位部草案新增提出「合作之衛星機構符合有關機關國家安全考量之切結書」，要求申請人必須確保如果經獲准核配無線電頻率，合作的衛星機構會符合並配合有關機關國家安全考量。

官員解釋，資安就是國安，低軌通訊衛星也是戰時關鍵通訊管道，訂定相關國安跟資安規範，必須符合規定的業者才可以合作或申請，這部份跟近期修正的「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」一樣，這次主要是明文化，希望對外講清楚。

外界關注部份國際低軌通訊衛星業者的全球布局策略是獨資，外資限制是否可能調整，官員說明，這部分為電信管理法本身的規定，影響面向十分廣泛，如果真的要調整就要修法。目前草案仍是規範外國人直接持有股份總數不得超過49%，至於國外業者要落地或是透過代理方式，由業者自身商業合約決定。

此外，NCC草案預告時，有上市公司代表建議申請者實收資本額門檻應降低，這次草案也把原訂資本額新台幣5億元修改降到3億元。

根據草案，規劃10.7到12.7GHz、13.75到14.5GHz、17.7到20.2GHz及27.5到30.0GHz等頻段供同步與非同步衛星固定通信使用；頻率釋出採審核制、非競標制，無線電頻率使用期限為2年，屆期可再申請核配。（編輯：潘羿菁）1111022