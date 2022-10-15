助攻台灣打入國際衛星產業鏈 部會多路並進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北15日電）政府部會多路並進布局太空產業。其中國科會規劃以國造加技轉打造「2+4」顆B5G低軌通訊衛星，盼扶植出台灣太空產業的領頭羊；經濟部工業局將從驗測平台、產業人才、應用服務3方向，助攻台灣產業打入衛星產業鏈。

據資策會產業情報研究所（MIC）估計，因主要國家太空研發投資加大與低軌衛星通訊商用化，全球太空經濟規模至2040年將成長至1兆美元，其中衛星產業規模就占88%、達9252億美元。

國科會除規劃在2019年至2028年間自製、發射10顆遙測衛星，主委吳政忠日前更透露，B5G通訊衛星將從原規劃由國家打造2顆，擴充為2+4顆，後4顆將以公私協力方式帶民間練兵打造。

國科會為此投入40億元，要自主開發、打造2顆B5G低軌通訊衛星，此部分將由太空中心負責打造本體、工研院負責酬載，規劃在2025、2026年發射。

另4顆將由太空中心升格行政法人後，比照當年技轉成立台積電的模式，由國家力量扶植出民間的衛星系統整合公司，盼能成為未來國內衛星產業鏈的領頭羊。

工業局官員表示，工業局推動多項計畫布局衛星產業鏈技術、人才，其中「太空產業推動與人才培育計畫」有3大方向，第一，整合民間力量，建立國內衛星元件驗測平台。

第二，補助衛星設備供應鏈廠商，請其代訓在職人員，以培育產業所需的研發與技術人才；第三，協助國內廠商推動、開發出低軌衛星的應用服務。

官員解釋，目前全球低軌衛星服務訊號尚未普及，應用市場也尚未成熟、落地，因此要補助廠商先布局、投入應用開發，如場域實證或推動衛星服務落地。

官員說明，SpaceX的衛星通訊服務尚未來台落地，與中華電信洽談中的合作還需一段時間，預估其周邊商機要到2025年後才會大幅成長，因此得先布局才能及時打入市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國科會規劃明年第1季發射台灣第2顆自製衛星「獵風者號」，與首顆自製的衛星福衛五號相同，都屬遙測衛星，可應用於太空天氣、地球大氣、海洋、陸地水文等觀測。

官員說明，B5G衛星屬低軌通訊衛星，若能發射足夠數量、涵蓋足夠範圍，將可提供不間斷的通訊服務，也會更有機會爭取與SpaceX、OneWeb等低軌通訊衛星營運商合作，打入低軌通訊衛星應用市場。（編輯：張均懋）1111015