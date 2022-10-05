5大電信拜會NCC 盼低軌衛星落地機制完善

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（中央社記者江明晏、蘇思云台北5日電）5大電信董總今天拜會NCC，對低軌衛星及垂直專網提建言，盼低軌衛星業者落地機制完善，包括符合外資持股比例限制、媒合本國業者合作、政府能掌握資訊數據流等。

5大電信董事長、總經理今天下午拜會國家通訊傳播委員會（NCC），針對低軌衛星通訊落地條件以及建立垂直專網共榮生態兩大議題提出建言。出席的董事長包括：中華電信謝繼茂、台灣大哥大蔡明忠、遠傳徐旭東、台灣之星林清棠、亞太電陳鵬；總經理則包括：中華電郭水義、遠傳井琪、台灣之星賴弦五。

由於電信三雄近期屢屢因頻譜超標爭議意見交鋒，媒體關注今天與談氣氛；多位電信大老今天會後均避開媒體採訪動線，林清棠、賴弦五等與會者受訪時也低調不願多談，但都不約而同表示「今天氣氛很平和、很和諧」；顯見5大電信對低軌衛星落地與建立專網生態圈等立場一致。

俄烏戰爭讓各界看見低軌通訊衛星的重要性，國外低軌衛星業者來台動向受矚，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）推動的「星鏈計畫」（Starlink）先前已傳出將與中華電信合作登台。

中華電信方面表示，已與多家國外業者展開技術對接測試，但國際公司要克服法規面的問題，服務落地的時間點才會明確。

根據電信管理法，低軌通訊衛星業者若要在台灣提供服務，必須登記為電信事業，外資直接持有股份總數不得超過49%，不過相關申請細節後續仍待數位部拍版釋出；據了解，外資持股限制與境外業者策略不同調。

針對低軌衛星發展，台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋今天受訪時表示，國內電信業者「不是拒絕任何人進來」，而是期待低軌衛星業者未來落地時，應該要建立完善機制，第一，符合電信管理法外資持股比例規範，也就是直接持股不能超過49%，第二，低軌衛星有戰略考量，應鼓勵媒合與本國業者合作，第三，政府要有對資訊閘口通訊監察掌握的能力，保障國家資通安全。

她進一步說，低軌衛星畢竟在台灣用的是公眾電信網路的頻譜，「不能來了之後賺了錢，數據全部帶走，什麼都不留」。本地電信業者積極配合政府政策，擔起包括防疫、簡訊實聯制、國安等責任，「100%的外國業者如果在台灣建立一套通訊網路，政府連了解掌握的能力都沒有，恐危及國安」。

電信業者也期待，本國業者與境外低軌衛星業者的頻譜進用成本上能夠越趨一致。劉莉秋說，「雙方畢竟還是競爭與合作關係，如果要可競爭，彼此條件要趨近」；國內電信業者屬於特許行業，過去均參與競標，以高價取得頻譜，並善盡緊急救難等社會責任，在法遵成本上，雙方也應趨向一致。

她強調，「沒有要墊高別人成本，但盼望能爭取合理降低電信業者成本」，電信頻率使用費每年約有新台幣30幾億元繳交國庫，在爭取之下，每單位（MHz）原本是1067.5元，目前降到700多元，但因為5G時代頻譜數量更大，仍是沉重負擔。

而在5G專網方面，劉莉秋表示，現在管理辦法還是看不出如何促進業者之間共融合作，電信業者善盡資通訊安全義務，認為專網業者在資通安全防護也應做到盡善盡美，盼政府建立跨產業共融生態圈，而非讓市場因橫向難合作而被瓜分，呈現斷鏈化或碎裂化，無法進行體質上的轉型，期待政府可媒合跨產業合作。

NCC的7位委員中，3名委員王正嘉、王怡惠及陳崇樹都是在今年8月新上任，電信業者今天拜會除了NCC發言人翁柏宗因記者會未參與外，其他6位委員都有出席。

劉莉秋轉述，與會的NCC委員同意電信市場確實不可同日而語，電信20多年來從過去比較封閉的市場已走向大開放，競爭對手是跨業、跨境，也可能包含國際巨擘。

她進一步說，與會的NCC委員提到，包括頻率使用費、低軌通訊衛星、5G垂直專網創新等業務其實已移交數位部，未來NCC希望跟數位部建立一個常態性的政策溝通互動平台，NCC也認為業者提的相關意見也可讓數位部知道。（編輯：黃國倫）1111005