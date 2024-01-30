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台灣大今年營收估增12%至14% 資本支出逾85億元

2024/1/30 20:06
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（中央社記者江明晏台北30日電）台灣大哥大董事會核准113年度業績展望，預估合併營收年成長12%至14%，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長11%至13%：今年度多項資本支出合計約85.51億元；台灣大將於6月21日召開股東會，補選2席董事。

台灣大哥大今天召開董事會，會中核准113年度業績展望，預估合併營收年成長12%至14%，電商及新科技事業等收入成長9%至11%，電信業務收入成長18%至20%，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長11%至13%，營業毛利率18%至20%，營業利益率7%至9%。

台灣大哥大董事會核准113年度母子公司多項資本支出計劃，合計約新台幣85.51億元，其中電子商務相關資本支出為12.77億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。

台灣大也決議，將於6月21日召開股東會，並補選第10屆2席董事，含1席獨立董事案。

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台灣大哥大去年12月1日正式合併台灣之星，台灣之星大股東頂新成為台灣大重要股東之一，合併當日，台灣大也公告福記投資改派法人代表，從原本的蔡承儒，換成台灣之星原董事長暨味全董事林清棠。

台灣大哥大29日公告法人董事及獨立董事辭任及董事變動達三分之一，福記投資公司代表人林清棠及獨立董事宋學仁辭任。業界預期，頂新代表可望透過自家投資公司出任，正式進入台灣大董事會。（編輯：黃國倫）1130130

#台灣
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