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曾與蒲亭競逐總統 傳俄羅斯媒體人逃往立陶宛

2022/10/27 09:28
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（中央社立陶宛首都維爾紐斯26日綜合外電報導）立陶宛邊境官員今天說，俄羅斯新聞機構報導俄國總統蒲亭導師的女兒、媒體人蘇布查克（Ksenia Sobchak）成了敲詐勒索案嫌疑人後，她已逃往立陶宛。

蘇布查克將這起案件斥為俄國政府企圖對她旗下媒體集團Attention Media施壓。

40歲的蘇布查克在通訊軟體Telegram上說：「這顯然是對我編輯團隊的攻擊，這是俄國僅存最後一個自由的編輯團隊，不得不受到施壓。」

立陶宛邊境服務官員匿名向法新社透露，蘇布查克持以色列護照已抵達立陶宛。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，立陶宛9月禁止俄羅斯人持觀光簽證入境。

蘇布查克是知名媒體人和新聞工作者，2018年曾在總統大選中與蒲亭競爭，據說還是蒲亭的教女。

蘇布查克的父親是已故聖彼得堡（Saint Petersburg）市長阿納托利．蘇布查克（Anatoly Sobchak），他曾是蒲亭的上司。

俄羅斯塔斯社（TASS）當天稍早援引警方消息人士說法報導，說蘇布查克已在夜間離開莫斯科，經白俄羅斯前往立陶宛。

塔斯社和國營頻道今日俄羅斯（RT）另引述執法消息人士說法報導，蘇布查克涉及大規模敲詐勒索，最重可判處15年徒刑。

作為這起調查案的一環，Attention Media商業總監蘇哈諾夫（Kirill Sukhanov）本週稍早遭到逮捕。

Attention Media經營數個社群媒體計畫，包括蘇布查克擁有超過300萬名訂閱者的YouTube頻道。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1111027

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