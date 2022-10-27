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俄烏戰損烏207文化場址 聯合國衛星追蹤破壞狀況

2022/10/27 15:52
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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）聯合國正利用前後對照的衛星影像，來監控俄烏戰爭對烏克蘭造成的文化破壞，數週內將公開啟動這個追蹤平台。

法新社報導，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）表示，俄羅斯2月24日開始入侵以來，教科文組織共確認烏克蘭207個文化場址遭破壞，包括88個宗教場所、15座博物館、76座具歷史和／或藝術意義的建築、18座紀念碑和10座圖書館。

受影響最嚴重的地區是烏克蘭東部和首都周邊地區，頓內茨克（Donetsk）地區有59個文化遺址受損，其次是哈爾科夫（51個）、基輔（30個）和盧甘斯克（25 個）。

教科文組織文化與緊急事務主任皮卡特（Krista Pikkat）在日內瓦的簡報會告訴記者：「我們的結論是，很糟，可能還會變得更糟。」

教科文組織與聯合國衛星中心（UNOSAT）聯手打造這個平台，教科文組織先根據來自實地的報告，向UNOSAT發送可能受損地點的清單，UNOSAT再向民間供應商索取衛星影像，由小群專家團隊研究前後差異。

團隊對照前後影像，分析損害程度，就能得出損害發生的時間帶。

教科文組織也和烏克蘭的博物館與收藏館合作，設法遏阻戰爭中常見的劫掠問題。

教科文組織持續與基輔當局討論戰爭期間將文物移出國的可能性，但皮卡特坦承這樣做「有其困難」，第一步是要將文物撤至烏克蘭較安全的地區。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111027

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