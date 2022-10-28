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無畏轟炸致停電 澤倫斯基：俄無法擊潰烏克蘭精神[影]

2022/10/28 08:47（10/28 08:58 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基27日佇立於一架被擊落的無人機殘骸旁，矢言即便俄羅斯大規模攻擊電廠，仍擊潰不了烏克蘭精神。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基27日佇立於一架被擊落的無人機殘骸旁，矢言即便俄羅斯大規模攻擊電廠，仍擊潰不了烏克蘭精神。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天在黑暗中佇立於一架被擊落的無人機殘骸旁，矢言即便俄羅斯大規模攻擊電廠，仍擊潰不了烏克蘭精神。

澤倫斯基每天例行透過影片對外發表談話，這次一改常態於戶外錄製。他在影片中表示，烏克蘭過去兩天擊落了23架無人機。

過去兩週，俄羅斯對烏克蘭的供電網發射了數十枚飛彈，並派出無人機攻擊，造成嚴重損害，導致停電。

澤倫斯基說：「砲擊擊倒不了我們，因為在我們的土地上聽到敵人的國歌，比敵人的飛彈在我們的天空飛還可怕。我們不會懼怕黑暗。」

一名高階官員今天稍早表示，在俄羅斯襲擊後，基輔和其他4個地區可能不得不延長停電時間。

澤倫斯基說，俄羅斯目前已經發動超過8000次空襲，發射了4500枚飛彈。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111028

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