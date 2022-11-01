更多編輯台推薦新聞：
印度吊橋斷落奪百命 監視器畫面揭人數超載、民眾搖晃嬉戲
國際

印度吊橋斷落奪百命 監視器畫面揭人數超載、民眾搖晃嬉戲

循環杯可享自備飲料杯5元優惠 哪裡可借？如何借？QA一次看
生活

循環杯可享自備飲料杯5元優惠 哪裡可借？如何借？QA一次看

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命
國際

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

俄羅斯飛彈襲烏克蘭 基輔百座城鎮停電4成用戶無水可用

2022/11/1 09:32（11/1 09:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔31日綜合外電報導）俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭，造成首都基輔多處缺水，上百人今天在一座公園拎著瓶罐排隊裝水。市長克里契科（Vitali Klitschko）說，全市仍有27萬棟公寓停電，4成用戶無水可用。

法新社報導，和丈夫一起排隊的特瑪拉（Tamara）說：「今天一早發生幾次大爆炸。我不知道是不是有攻擊，但我們家從早上6時就停電了。之後水流也變得很小，現在完全沒水了。我們是來排隊領取一些飲用水。」

俄羅斯對烏克蘭各地基礎設施發起大規模攻擊，導致基輔多達8成地區缺水，數百座城鎮停電。

俄方先前在10月10日和17日攻擊烏克蘭能源網絡，迫使烏國私營能源業者DTEK在某些地區每天暫停供電4小時。

特瑪拉說，她家已經停電兩週。但她說：「我們還過得去。孩子們有時甚至喜歡坐在蠟燭旁。他們知道這只是一時，最重要的是相信這一點。」

英國廣播公司（BBC）報導，按照烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的說法，政府普遍呼籲人民再減少本已非常節省的用電。

基輔不再點亮街燈，傳統公車也取代了無軌電車。

澤倫斯基在晚間演說中表示，俄羅斯飛彈摧毀不了「烏克蘭人的生存意志」。

烏克蘭官員說，整體而言，共有10個地區的18座設施遭飛彈和無人機襲擊，多數是發電設施。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111101

澤倫斯基
路透：美擬提供烏克蘭鷹式防空系統 抵禦俄軍空襲 德國總統史坦麥爾突訪基輔 會晤澤倫斯基助重建
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏控俄羅斯封鎖穀物走廊 射50飛彈攻擊能源設施