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因應俄烏戰爭安全威脅 挪威調升軍事警戒等級

2022/10/31 22:59
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（中央社奧斯陸31日綜合外電報導）北歐國家挪威的總理斯托爾今天表示，為了回應俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，挪威將加強安全防衛，明天起將軍事警戒等級調升。

路透社報導，自從俄羅斯在開戰後對歐洲的天然氣供應量減少，挪威已一躍成為歐洲聯盟（EU）目前最大的進口天然氣供應國，占總進口量的約1/4。

斯托爾在一場記者會上表示：「這是數十年來最嚴峻的安全情勢。雖然沒有跡象顯示，俄羅斯正在把戰事擴大到其他國家；但緊張情勢升溫，使得我們更加暴露在威脅、情報作戰與影響力宣傳的危險下。」

挪威國防部長葛拉姆（Bjoern Arild Gram）宣布，挪威軍隊將減少訓練時間，而是將花更多時間執行作戰勤務；此外，挪威的快速動員部隊「國民警衛隊」（Home Guard）也將扮演更積極的角色。

挪威國防軍司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）則表示，挪威空軍已經取消讓旗下F-35戰機在美國進行訓練，而是把飛機留在挪威。「我們預期這樣的情況將持續至少一年。」

在北溪（Nord Stream）天然氣管線9月26日爆發外洩後，挪威首度部署軍隊保衛海上平台與岸上設施，此後並獲得英國、法國和德國的海軍支援。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111031

克里斯多福森
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