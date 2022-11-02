俄羅斯同意重返穀物出口協議 基輔擬設上千供暖點

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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯上週宣布暫停參與和烏克蘭達成的穀物出口協議，經土耳其總統斡旋後，俄國國防部今天表示同意重返協議。此外，基輔市長宣布為防止區域供暖系統遭摧毀，將設上千供暖點。

● 俄要烏保證 不為軍事目的利用黑海人道走廊

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）要求基輔當局給出「真正的保證」，即不會為了軍事目的利用黑海運糧人道走廊，才會重返兩國簽署的穀物出口協議。

法新社報導，俄國10月29日宣布暫停參與由土耳其和聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議，指控烏方不當利用這條安全運輸走廊來攻擊俄國在克里米亞（Crimea）的船艦，基輔當局則斥俄方的說法是退出協議的「不實藉口」。

克里姆林宮聲明指出，蒲亭今天與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話後要基輔給出「真正的保證」，即「不會為了軍事目的利用這條人道走廊」。

基輔和莫斯科7月簽署的這份協議，對緩解全球糧食危機來說至關重要。

● 莫斯科同意重返俄烏穀物協議

俄羅斯國防部今天宣布，俄國同意重返協議。土耳其總統艾爾段說，從今天中午生效。

聯合國（UN）與土耳其7月22日斡旋達成的協議，為載運烏克蘭穀物和其他肥料的船隻提供安全的出口通道。

然而，俄羅斯上週末中止參與協議，表示因為俄國黑海艦隊遇襲，俄國無法保證民用船舶的安全。土耳其政府於是跟俄烏雙方談判，以徹底恢復土國今夏協助斡旋的協議。

● 防範能源設施遭摧毀 基輔準備上千供暖點

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天說，政府正在全市各地準備上千個供暖點，以防區域供暖系統在俄羅斯持續攻擊下失去作用。

路透社報導，飛彈和無人機攻擊已摧毀4成烏克蘭能源基礎設施，並造成基輔多處短暫停電停水，迫使當局限電。

克里契科今天在通訊軟體Telegram寫道，市府正在衡量飛彈攻擊下的各種狀況。

他說：「最糟的狀況是徹底停電、停水，或完全沒有區域供暖。為預防這種狀況，我們正在本市準備超過1000個供暖點。」

● 波蘭稱防非法移民 俄國飛地加里寧格勒邊界建圍籬

波蘭國防部長布拉查克今天表示，他已下令在波蘭與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的邊界修建鐵刺網圍籬。華沙擔心加里寧格勒可能成為非法移民進入波蘭的通道。

路透社報導，布拉查克（Mariusz Blaszczak）在記者會上說，將立即開始建造這道2.5公尺高和3公尺深的臨時屏障。

在烏克蘭戰爭導致緊張情勢升高的情況下，布拉查克提到安全問題，並提及去年秋天出現的危機，當時有數以千計非洲和中東移民試圖越過白俄羅斯邊界進入波蘭，其中有些人喪命。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平）1111102