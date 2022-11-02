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俄退出運糧協議 要烏克蘭保證「不利用人道走廊」

2022/11/2 11:30
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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯退出讓船舶通過黑海的協議後，烏克蘭榖物出口明天起喊卡。俄國總統蒲亭要求基輔當局給出「真正的保證」，即「不會為了軍事目的利用這條人道走廊」，才會重返協議。

法新社報導，俄國29日宣布暫停參與由土耳其和聯合國居中斡旋的烏克蘭穀物出口協議，指控烏方不當利用這條安全運輸走廊來攻擊俄國在克里米亞（Crimea）的船艦，基輔當局則斥俄方的說法是退出協議的「不實藉口」。

基輔和莫斯科7月簽署的這份協議，對緩解全球糧食危機來說至關重要。

克里姆林宮聲明指出，蒲亭（Vladimir Putin）今天與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話後要基輔給出「真正的保證」，即「不會為了軍事目的利用這條人道走廊」。

負責監督這份協議的機構說，雖然昨天有3艘裝載榖物的貨船離開烏克蘭港口，但今天並沒有安排榖物船移動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，這份運穀協議需要可靠、長期的保護。

澤倫斯基說：「俄羅斯必須明確瞭解，任何擾亂我國糧食出口的舉措都將受到嚴厲的全球回應。」

俄羅斯退出這份運榖協議後，美國今天指控俄國決定讓開發中世界「挨餓」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「克里姆林宮做出擾亂這項倡議的任何決定，其實就是莫斯科不在乎的聲明。」

他向媒體表示：「莫斯科不在乎世界挨餓。莫斯科不在乎人民受飢。莫斯科不在乎世界糧食不安全的危機是否惡化。」

不過據路透社報導，土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）今天表示，他與俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）連日通話後，認為這份運榖協議會繼續落實下去。

艾卡透過聲明表示：「鑑於我們已提供的資訊，蕭依古先生持續與他自己國家當局討論此事。我們預期這兩天得到他們的回應。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1111102

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