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俄國防部：莫斯科同意重返俄烏穀物協議

2022/11/2 19:38
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯幾天前中止參與聯合國、土耳其共同斡旋的俄烏穀物協議後，俄羅斯國防部今天宣布，俄國同意重返協議。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說，從今天中午生效。

路透社報導，多國糧食短缺和生活成本飆升，是俄羅斯入侵烏克蘭帶給全球的影響之一。聯合國（UN）與土耳其7月22日斡旋達成的協議，為載運烏克蘭穀物和其他肥料的船隻，提供安全的出口通道。

然而，俄羅斯上週末中止參與協議，表示因為俄國黑海艦隊遇襲，俄國無法保證民用船舶的安全。土耳其政府於是跟俄烏雙方談判，以徹底恢復土國今夏協助斡旋的協議，並樂觀認為可以找到解決之道。

俄羅斯國防部今天發布聲明說，俄方認為目前獲得的保證顯然已足夠，決定恢復履行穀物協議。

土耳其總統艾爾段今天在國會表示，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在電話中告訴土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar），載運烏克蘭穀物出口的船隻將依計畫在今天中午復駛。

艾爾段指出，由於俄方關切多數烏克蘭穀物最終落入富裕國家手中，穀物船將優先駛往非洲國家救急，其中包括索馬利亞、吉布地和蘇丹。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111102

艾爾段
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