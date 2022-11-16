北約集體防禦條款無須啟動 波蘭邊境彈襲非俄所為

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（中央社基輔16日綜合外電報導）一枚致命飛彈昨天落在波蘭東部，引發北大西洋公約組織可能磋商啟動「集體防禦」疑慮。北約今天迅速回應，強調飛彈非俄羅斯發動的空襲。波蘭表示，無須啟動北約集體協商機制。

●邊境遭飛彈擊中 波蘭：無證據顯示俄方所為

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天表示，落在波蘭邊境村莊的致命飛彈，「非常可能」來自烏克蘭防空系統。總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）指出，目前看來無須啟動北大西洋公約組織（NATO）條約第4條的集體協商機制。

一枚飛彈昨天落在距烏克蘭邊界約6公里的波蘭小鎮普熱沃多（Przewodow）。事發當下，俄國正朝烏克蘭各地發射數十枚飛彈。波蘭外交部稍早指出，一枚俄羅斯製飛彈落入東部，造成2人死亡，但未說明飛彈是否因偏離目標，或被烏克蘭防空系統打偏，而造成這起事件。

杜達稍後告訴記者：「絕無跡象顯示這是一起針對波蘭的蓄意攻擊，非常有可能是反飛彈防禦系統使用的飛彈，代表是烏克蘭防禦部隊所使用…它是一枚舊式蘇聯製S-300飛彈，沒有證據顯示是俄方發射的，非常可能是烏克蘭防空部隊所發射。」

●波蘭飛彈事件 北約：非俄國空襲

NATO秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天主持完北約成員國大使會議後說：「我們初步分析顯示，此事可能是烏克蘭防空飛彈所引起，目的是為了防禦烏克蘭領土免遭俄羅斯巡弋飛彈攻擊。」

他強調，「這不是烏克蘭的錯」、「俄羅斯得負起首要責任，因為它持續進行對烏克蘭的非法戰爭」。史托騰柏格提到，這起事件證明烏克蘭戰爭的風險，但並未改變北約對於成員國受威脅程度的評估，目前沒有跡象顯示俄國準備對北約盟國發起軍事攻勢。

●G20領袖聲明：最強烈字眼譴責俄羅斯侵略

20國集團（G20）高峰會今天落幕，領袖聲明指出，G20「以最強烈的字眼譴責」俄羅斯入侵烏克蘭，並且強調俄烏戰爭對全球經濟造成傷害，要求俄羅斯無條件撤軍。G20領袖強調，國際法必須予以遵守，強調不容威脅動用核武，也表示樂見黑海穀物出口協議。

●俄彈襲電廠千萬烏人摸黑 基輔：逐漸復電

俄羅斯昨天對烏克蘭進行開戰以來最猛烈空襲，發射了數十枚飛彈攻擊各地發電廠，造成約1200萬烏克蘭人無電可用。俄軍近數週來日益鎖定烏克蘭能源基礎設施，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，其中高達4成已遭嚴重毀損。

烏方今天表示，全國電力供應正在逐步恢復。但烏克蘭已經進入冬季，隨著氣溫下滑，能否穩定供暖令人引以為憂。基輔的研究機構估需5到6週時間才能將電網修復到足以讓大部分用電戶不必斷電或極少斷電的程度。（譯者：何宏儒）1111116