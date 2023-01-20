蒲亭盟友警告北約 若俄在烏戰敗將觸發核戰

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭盟友麥維德夫今天警告北大西洋公約組織，若俄羅斯在烏克蘭戰敗將觸發核戰。同時，俄羅斯東正教牧首基里爾說，如果西方試圖摧毀俄羅斯，整個世界將宣告終結。

路透社報導，烏克蘭的盟國將召開會議討論對基輔運送更多武器，俄羅斯在此時發表這類預言末日的言論，是為了嚇阻以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）進一步涉入俄烏戰爭。

但蒲亭（Vladimir Putin）核心圈要員坦言俄羅斯可能在戰場落敗，是他們罕見地公開對戰況提出質疑。

俄羅斯前總統麥德維夫（Dmitry Medvedev）在通訊軟體Telegram發文說：「一個核武強權在傳統戰爭中戰敗，可能會觸發核戰。」麥德維夫在蒲亭勢力強大的聯邦安全會議中擔任副主席，先前在2008年到2012年擔任總統。

麥德維夫說：「核武強權從未在他們命運所繫的重大衝突中落敗。」

俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）也發表類似言論，稱俄羅斯現在處於焦慮時刻。他在主顯節（Epiphany）布道時說，試圖摧毀俄羅斯代表世界將終結。

北約等國防領袖明天將在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）會面，討論西方試圖協助烏克蘭擊敗俄羅斯的策略與支援。麥德維夫說，他們應該考量到自己的政策帶來的風險。

蒲亭稱俄羅斯在烏克蘭發動的「特殊軍事行動」，是對抗挑釁與傲慢的西方的生存戰，並說俄羅斯將動用一切可用手段保護國家與國民。

蒲亭最近幾個月試圖讓俄軍準備好展開更嚴峻戰鬥，同時保證俄羅斯最終將勝出，但西方領袖稱絕對不會讓蒲亭贏。

美國否認莫斯科所稱華府希望摧毀俄國的說法，美國總統蒲亭已告誡，如果俄羅斯與北約發生衝突，可能會引發第三次世界大戰。

但蒲亭的親密盟友說，美國與歐洲向烏克蘭提供價值數百億美元的軍援，顯示俄羅斯現在正在對抗的其實是北約本身，而這正是冷戰時期蘇聯與西方領袖害怕的惡夢。

俄羅斯東正教牧首基里爾布道時說：「我們向上帝祈禱，希望他能讓瘋子擁有理智並協助他們了解，任何摧毀俄羅斯的渴望，將代表整個世界宣告終結。」

俄羅斯新聞社（RIA）引述他的說法報導：「今日是令人擔憂的時刻，但我們相信上帝不會離開俄羅斯土地。」

蒲亭的外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在白俄羅斯首都明斯克告訴記者，俄羅斯將竭盡所能確保北約與歐洲聯盟領袖盡快「清醒」。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1120120