烏克蘭搶修俄攻擊損壞電網 3主要州可望避免停電
2023/2/12 22:16（2/12 22:42 更新）
圖為敖德薩去年5月一處購物中心遭砲擊。（路透社）
（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭民營能源公司DTEK表示，當局趕工修復俄羅斯攻擊損壞的電網，烏克蘭的3大主要州和首都基輔今天將可以避免陷入停電。
路透社報導，俄羅斯國防部昨天表示，俄國部隊對烏克蘭軍事工業複合體的重要能源設施執行「大規模攻擊」。
DTEK表示，電網業者Ukrenergo今天未對用電實施額外的管制，意味著基輔和週邊地區，以及敖德薩（Odesa）與第聶伯羅（Dnipro）地區不會停電。
烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）說，俄羅斯的飛彈和無人機擊中6州的電力設施，造成國內大多數地區停電。
烏克蘭武裝部隊表示，俄軍發射100多枚飛彈、進行12次空襲和20次轟炸。烏克蘭表示，俄軍61枚巡弋飛彈遭摧毀。
俄羅斯不斷攻擊距離前線遙遠地區的民間基礎設施，導致數以百萬計的烏克蘭人在寒冬中被迫停水、停電和停止供暖多日。 （譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120212
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