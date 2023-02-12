俄羅斯侵烏克蘭將滿一年 俄軍2月每天逾800人喪命

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（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭即將滿一週年，烏克蘭方面的數據指出，今年2月俄羅斯軍隊每一天在烏克蘭戰死的人數達到800多人，比俄軍入侵烏國第一週以來的任何時候都還要多。

英國廣播公司（BBC）今天報導，烏克蘭方面的數據顯示，今年2月每一天有824名俄羅斯軍人喪命，是去年6月和7月通報數據的4倍多，當時每天約有172名俄國軍人戰死。

這些數據無法查核，但英國當局指出，俄軍死亡人數增長趨勢「可能是準確的」。

俄國軍隊死亡人數增長之際，各界傳聞俄軍將在烏克蘭東部發動春季攻勢。

自從去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭軍方宣稱已經有13萬7780名俄國軍人喪命。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）上週表示，他們預期俄軍會在今年2月24日左右發動新攻勢，時間正好是全面入侵一週年。

但烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）州長等部分當地官員聲稱，俄軍的攻勢早已展開。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1120212