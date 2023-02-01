烏克蘭獲主戰坦克增打擊力 仍待西方戰機奪制空權

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡1日專電）烏克蘭戰爭爆發以來，烏軍仰賴速度略慢的舊式坦克，好在西方終於鬆口提供主戰坦克，未來有望以精準打擊及砲火貫穿力突破俄軍防線。制空方面，烏國空軍主力遭評「不堪一擊」，急需戰機奧援爭取反攻空優。

俄烏戰事近月來始終僵持不下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）一再苦求、甚至帶情緒喊話國際盟友軍援西方主戰坦克。原因在於俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，坦克一向是烏軍主力，基輔之戰耗盡大部分武器庫存後，坦克角色更是吃重。

而烏克蘭高度依賴蘇聯時代的T-72坦克，這款俄系坦克一般而言較西方坦克略小、速度略慢，設計上因把自動裝彈機置於砲塔，戰車遭反坦克武器擊中後容易爆炸。西方主戰坦克則較為重型且強大。

美國雖然軍援布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）與史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier），英國也承諾提供挑戰者2型（Challenger 2）戰車，但都不及主戰坦克面對敵方砲火時展現的殺傷力、精準打擊力及機動性。

烏克蘭和盟國官員對華盛頓郵報（The Washington Post）及美國全國公共電台（NPR）表示，坦克是烏克蘭能否在戰場取得上風、甚至迅速致勝的關鍵，尤其盟國要協助烏軍進行軍種聯合演訓時更顯重要。

此外，主戰坦克主要用於與其他戰車交戰並突破敵軍防線。俄軍預計將於今春發動新一波攻勢，烏克蘭也力拚反攻以收復失土，主戰坦克助陣尤具價值。

迄今為止，俄羅斯在這場戰爭中取得的主要勝利在於控制克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）之間的烏克蘭領土。雖然俄羅斯2014年併吞克里米亞後即控制當地，但在去年揮軍入烏克蘭前，克里米亞與俄羅斯僅以公路及鐵路橋相連。

俄軍奪取烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）及其周圍後，等於建立一座連結俄國、頓巴斯及克里米亞的「陸橋」。

美國退役陸軍中將霍吉斯（Ben Hodges）對NPR表示，這座串連3地的陸橋可能是烏克蘭新一輪反攻的目標。有了西方坦克，烏克蘭能組成裝甲旅，作為「一支可以突破俄羅斯防禦工事、朝馬立波挺進的先遣部隊」。

他說，坦克可以讓步兵更有效地發揮作用。在開闊地帶，坦克可以領路，讓步兵安全跟隨。城市或林區方面，步兵可以先行，防止敵人躲藏及以隱蔽的反坦克武器打擊。

烏軍空力方面，烏克蘭空軍機隊由50架老舊的蘇聯時期米格-29戰機（MIG-29）和32架蘇愷-27戰機（Sukhoi-27）組成，可執行空戰或支援地面部隊。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）近日評估報告指出，這批戰機「不堪一擊」（overmatched）。

烏克蘭戰略學者溥猷立（Yurii Poita）對中央社表示，俄羅斯空中戰力論質論量都具優勢，烏克蘭空軍現有戰機已經嚴重耗損，需要汰換。取得F-16等戰機將大幅強化烏克蘭防禦俄軍飛彈攻勢的實力，並於收復失土時取得制空權。

RUSI研究員布朗克（Justin Bronk）也推文指出，西方戰鬥機必然使烏克蘭空軍於空對空及（可能的）空對地殺傷力方面受益。但是這批戰機仍面臨俄羅斯地對空飛彈的高風險，因此需要在「距前線幾十公里」內低空飛行。

烏克蘭戰鬥機需求包括美國F-16及F-35、瑞典獅鷲（Gripen）、法製飆風（Rafale）以及歐洲多國聯合研製的「颱風」（Typhoon）戰機等。烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）日前告訴歐洲新聞網（Euronews），烏克蘭也需要直升機。

然而西方國家憂心提供戰機將使戰事升級而不願同意。美國總統拜登已表明不會將F-16運送到烏克蘭，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也重申不會援烏戰機。不過，一名外交官對歐洲政治新聞網站Politico表示，西方國家早晚會開綠燈。

這名外交官分析，「許多西方國家認為，如果我們在戰爭的第一階段就向烏克蘭提供他們要求的所有硬體，俄羅斯將做出強烈反應，包括核武。你可以稱這是讓（蒲亭）習慣的過程」。因此，交付戰機「是遲早的事」。（編輯：馮昭）1120201