澤倫斯基疾呼更多武器 德總理重申不提供戰機

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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏克蘭需要北約盟邦提供更多重型武器，包括戰機和長程飛彈；德國總理蕭茲重申不會提供戰機給烏克蘭，警告不要提高「戰爭逐步升級的風險」。

●蕭茲重申不會提供戰機給烏克蘭

烏克蘭加強呼籲西方國家供應更多先進武器以協助擊退俄羅斯軍隊侵略，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）29日重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。

歷經數週激烈辯論和來自盟邦的持續施壓，蕭茲25日才剛同意向烏克蘭運送14輛豹2式戰車（Leopard 2），並允許其他歐洲國家提供他們的豹2式坦克。

蕭茲在接受「每日鏡報」（Tagesspiegel）訪問時表示：「我只能建議，不要在武器系統方面陷入持續的喊價戰。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）感謝柏林當局和華府的援助，但旋即強調烏克蘭需要北大西洋公約組織（NATO）盟邦提供更多重型武器來抵禦俄國軍隊，包括戰機和長程飛彈。

蕭茲則在訪問中警告不要提高「戰爭逐步升級的風險」，莫斯科當局已經嚴厲譴責西方國家承諾提供主力戰車給烏克蘭的舉動。

他說道：「北約與俄羅斯之間沒有戰爭。我們不會允許這樣的升級。」

●澤倫斯基疾呼需要更多武器

烏克蘭總統澤倫斯基29日指出，烏克蘭需要新武器和更快的交付速度，以因應俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內茨克地區（Donetsk）不斷發動攻勢的「相當嚴峻」戰況。

路透社報導，澤倫斯基在晚間談話影片中表示：「戰況很嚴峻。巴赫姆特（Bakhmut）、布格列達爾（Vuhledar）和頓內茨克的其他地區，俄國持續發動攻勢，不斷試圖突破我方防禦。」

他還說：「俄羅斯希望戰爭拖延下去並耗盡我方軍力，所以我們必須讓時間成為我方武器。我們必須加快進展、加速供應，並為烏克蘭提供新的武器選擇。」

●俄砲轟烏克蘭大城赫松、哈爾科夫

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯軍隊29日砲擊烏克蘭南部赫松市，造成至少3人死亡。哈爾科夫州（Kharkiv）州長則稱，當地大城哈爾科夫遭受砲擊，造成1人身亡。

澤倫斯基在晚間表示，「今天，俄羅斯軍隊殘酷地對赫松市發動全天砲襲」。

「2名醫院的護理師受傷，截至目前，回報有6人受傷，3人喪命。」

相較於烏克蘭東部，南部戰線近來相對安靜，俄羅斯軍隊去年11月撤出赫松市。然而這個重要城市兼區域首府仍持續遭受砲襲。

在烏克蘭第二大城市哈爾科夫，當地州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）稱俄羅斯砲襲擊中「一棟4層樓的住宅」。

希內胡柏夫在Telegram發文稱，「有3名受害者受到輕傷，不幸的是，一名年長婦女身亡…這棟建物部分毀損」。

●尹錫悅未允諾軍援烏克蘭

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格敦促韓國提供烏克蘭軍事援助，但韓國總統尹錫悅在兩人會面時僅表示會扮演與國際社會合作的角色，被解讀為韓國將維持非軍事援助的立場，目前不會提供軍援。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）30日下午在首爾與尹錫悅會面，據總統辦公室轉述，史托騰柏格在會面時說明俄烏戰爭現況，對韓國持續協助表示感謝，並指出「容忍武力進犯的錯誤訊息不應深植國際社會」。

對此，尹錫悅回覆，韓國未來也將為協助烏克蘭民眾盡力扮演可能與國際社會合作的角色。

尹錫悅這番言論被解讀為韓國將維持非軍事援助的立場，當前不會提供烏克蘭軍事援助。

●強生：蒲亭曾威脅用飛彈攻擊我

英國前首相強生（Boris Johnson）聲稱，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令俄軍入侵烏克蘭前，曾威脅要對他發動飛彈攻擊。

根據英國廣播公司（BBC）將於30日播出的新紀錄片，俄羅斯去年2月24日侵略烏克蘭前，打了一通顯然帶有威脅意味的電話給強生。

當時強生和其他西方國家領導人正趕往基輔，展現支持烏克蘭的決心，並試圖讓俄羅斯打消攻擊的念頭。

強生稱蒲亭一度威脅他說，「波瑞斯（強生的名字），我不想傷害你，但用飛彈的話，只需要一分鐘」之類的話。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120130