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俄警告美國：核武裁減條約2026年後恐無以為繼

2023/1/30 21:03
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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯今天警告美國，雙方核武管控的最後一根支柱「新戰略武器裁減條約」2026年到期時，可能在沒有替代方案情況下結束，因為美國試圖使俄國在烏克蘭蒙受「戰略挫敗」。

路透社報導，美俄「新戰略武器裁減條約」（ New START Treaty）2011年生效，並於2021年將條約效期延長至2026年2月5日，雙方目前仍擁有的大批核武，受到這項條約部分限制。

華府雖表明希望與俄方達成後續協議，但這項條約到期後情況迄今不明。美俄原定2022年11月舉行會談，恢復條約授權的檢查，但在最後一刻取消。雙方迄今未就新談判時間表達成共識。

俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）被俄羅斯新聞社（RIA）問及莫斯科當局是否預想到2026年後將沒有核武管控協議時表示：「這是很有可能發生的情況。」

雷雅布可夫說，美國近年來不顧俄羅斯的利益，並且廢除武器管控的大部分架構。他告訴俄新社：「新戰略武器裁減條約可能成為這種情況的犧牲品。我們已為此情況做好準備。」

雷雅布可夫指稱：「安全領域的整體情況，包括武器管控，已受美國要俄羅斯蒙受戰略挫敗的路線宰制。」

他提及：「我們將利用所有可使用的方法及手段，以最強烈的方式抵拒。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1120130

#雷雅布可夫
#美國
#俄羅斯
雷雅布可夫
莫斯科稱「別無選擇」 僅能取消與美核武裁減談判美俄心結難解 克宮：目前無「拜蒲會」計畫
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