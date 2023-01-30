德國第4季GDP意外萎縮 經濟衰退疑慮再起

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（中央社法蘭克福30日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，德國經濟在2022年第4季意外萎縮，歸咎於受俄烏戰爭波及效應影響。令人更加擔憂這個歐洲最大經濟體可能處於衰退邊緣。

法新社報導，根據德國聯邦統計局（Destatis）公布的初步數據，德國2022年10至12月的國內生產毛額（GDP）較前一季萎縮0.2%。

這個結果，遜於金融資料公司Factset的分析師預期的零成長，也不如德國聯邦統計局先前所稱的第4季經濟停滯。

數據並顯示，德國2022年全年經濟成長率由先前發布的1.9%下修至1.8%。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，接著又出手大砍關鍵的天然氣供應，引發歐洲工業火車頭德國面臨能源危機，同時造成糧食與電力成本大漲。

不過，經過政府大規模干預，情勢在最近出現改善跡象，使得外界更看好德國經濟終究能避免落入衰退。但今天卻傳出令人失望的數據，打擊了這類希望。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布茲斯基（Carsten Brzeski）表示：「經濟衰退的憂慮又回來了。」

他說：「冬季氣候更溫，搭配政府已實施和已宣布的財政振興方案，成功防止（德國）經濟跌落懸崖；但結果仍很可能出現技術性衰退。」技術性衰退的定義是連續2季經濟萎縮。

根據德國聯邦統計局的說法，2022年1至3季支持德國經濟的消費者支出，在第4季出現下滑，衝擊該季的國內生產毛額。

英國總經顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）的高級歐洲經濟學家巴瑪斯（Franziska Palmas）表示，這暗示能源危機開始衝擊到德國家戶收入。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120130