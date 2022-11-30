歐洲缺電危機2 / 能源危機迫在眼前 德國開源節流補貼並進

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德國總理蕭茲下令讓德國現存的3座核電廠持續運轉到明年4月。圖為南部的伊薩核電廠（Isar）。（PreussenElektra提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年11月30日

俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。

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（中央社記者林育立柏林30日專電）德國時序進入秋天，一年最寒冷的季節近在眼前。10月中，總理蕭茲（Olaf Scholz）一聲令下，原本預定在年底關閉的3座核電廠將延長運轉4個月，可見能源危機急迫的程度。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國亟欲擺脫對俄羅斯能源的依賴，採取開源、節流、補貼三路並進的策略。目前看來，只要酷寒的時間不要太長，德國可望平安熬過今年冬天，不至於陷入能源供應短缺的窘境。

首先在開源的部分，由於經天然氣管運輸的俄羅斯天然氣隨時可能中斷，再也不能信賴，德國改向挪威、卡達、美國大買液化天然氣，冬季來臨前夕，天然氣儲量已達成100%的目標。

德國原本沒有自己的液化天然氣接收站，只能從鄰國進口。俄羅斯入侵烏克蘭後一個月，德國以罕見速度趕工興建接收站，預計明年初啟用，可望大幅增加天然氣進口量。

迫於天然氣短缺，德國改多用燃煤發電，暫時接受碳排增加。據聯邦統計局數字，今年上半年火力發電佔總發電量的比重增加到31%，比去年同期增加4個百分點。

追根究底，再生能源才是人類擺脫對化石能源依賴的根本之道，這點歐洲各國都有體認。

根據環保智庫Ember的報告，戰爭爆發半年來，歐盟的再生能源發電量創下新高，法國、義大利、波蘭等國都寫下歷史紀錄。德國的風力和太陽能加起來近發電量的4成，相形之下，天然氣發電的比重從去年同期的18%降到12%。

冬天開暖氣是德國家庭每年能源支出最大的一筆，調低溫度可省下不少錢。（Techem提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年11月30日

至於節流，自從7月以來，首都柏林到了夜晚古蹟立面的聚光燈就全面關閉。9月起，全國公務機關的暖氣最高只能開到19度，走廊甚至不開，民眾去辦事恐怕得穿著大衣。政府登高一呼，私人企業群起響應，辦公室的暖氣今冬將全面降溫，在室內工作的人最好穿著外套。

媒體上到處可讀到教人節約能源的小撇步，例如暖氣溫度不要設定太高、改用省水蓮蓬頭、用冷水洗手、關掉電子用品不要待機等，節能彷彿成了全民運動。

為減少民眾的能源負擔，德國政府還推出號稱「防火牆」、總額最高2000億歐元（約新台幣6兆元）的補貼，預計在接下來2年實施。政策內容包羅萬象，其中有一次性的能源補貼，也有電價和瓦斯費的上限規定，民眾只要用量不超過一定額度即可得利。

補貼讓人民有感。蕭茲10月20日在國會發表施政報告時，特地對全國民眾努力投入節能表示感激：「我們無懼威脅及早準備」、「從依賴中解放出來」。他強調，國家將保護消費者和企業，避免受到飆漲能源價格的衝擊，民眾沒必要對無法支付電費和瓦斯賬單感到恐懼。

由於民眾和業界自動自發節能，加上今年秋天的均溫比往年略高，過去幾週德國的天然氣用量比往年同期足足減少30％，看來節流正發揮效果。

根據官方能源監理機關「德國聯邦網路局」（Bundesnetzagentur）的預測，只要3座液化天然氣接收站如期完工，天然氣的用量至少減少20%，今天冬天德國應該不至於出現供應短缺。（編輯：高照芬）1111130