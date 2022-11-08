歐盟自美進口天然氣明年大增 努力擺脫對俄依賴

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（中央社記者田習如布魯塞爾7日專電）歐盟執委會今天發布與美方會談的進展，預期2023年自美國進口液化天然氣（LNG）大幅增加，換算接近俄烏戰前歐盟自俄進口天然氣量。不過，外界懷疑價格、美國新增產能與歐盟接收設備是否足夠等問題。

美國總統拜登（Joe Biden）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在俄羅斯入侵烏克蘭後不久的3月發表能源安全聯合聲明，由美國液化天然氣彌補缺口、協助歐盟降低對俄國的天然氣依賴。

美歐為執行聯合聲明組成的任務小組3日在華盛頓進行最新一輪討論，歐盟執委會7日發布新聞稿表示，雙方承諾2023年美國再提高對歐盟的天然氣供應量。今年1至10月歐盟自美進口LNG較2021年增加260億立方米，也就是超過一倍，而明年雙方的默契是「較2021年增加500億立方米」。

歐盟究竟能否擺脫對俄國的能源依賴，是政治題也是數學題。評論者原本懷疑美國的供應量只能抵上俄國一半，例如歐洲動態（EurActiv）之前專訪美國液化天然氣最大供應商Cheniere執行副總裁葛林德（Corey Grindal）指出，過去俄國供應歐盟天然氣一年約800億立方米，而美國今年供應歐盟卻不到400億立方米。

不過歐盟執委會今天提出的數據顯示，今年1至10月LNG自美進口量已達480億立方米，若明年能如前述預期再增加，等於將達720億立方米，接近俄烏戰前俄國的供應水準。

關於美國能否完全取代俄國過去在歐盟天然氣市場的地位，彭博（Bloomberg）10月下旬一篇報導不看好歐盟能靠美國補足明年的天然氣需求，原因包括美國LNG現貨出口市場今年已有6成被歐盟和英國買走，但交易商待價而沽，明年歐盟不一定都搶得到。

這篇報導表示，美國天然氣下一波產能要在2024年後期才開得出來，歐洲國家也需要解決因接收站等設備不足而造成的進口瓶頸。換句話說，明年歐洲的天然氣需求能否滿足，沒有樂觀的條件。（編輯：郭中翰）1111108